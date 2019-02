Firman convenio para crear oportunidades para salvadoreños retornados

Yaneth Estrada

@caricheop

Con el objetivo de contribuir en la creación de un modelo de intermediación laboral para personas migrantes retornadas, el ministerio de trabajo firmó un convenio con la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Swisscontact, la Fundación

Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS) y Tecoloco.

La ministra de trabajo Sandra Guevara precisó que “es necesario superar el estigma de que todo retornado tiene procesos penales o actos delictivos, para que estos puedan ser reinsertados al sistema laboral en el país y tener un empleo decente en empresas privadas u otro tipo, porque son personas como cualquiera que tienen habilidades, talentos y fortalezas que requieren una oportunidad”.

Aseguró que hasta el momento, están trabajando por certificar los conocimientos para que, estos retornados, puedan ingresar en cualquier lado y tener una oportunidad real de empleo. Además actualmente, el ministerio de trabajo ha reinsertado a 111 personas, pero queda mucho por hacer”, dijo.

Asimismo, la firma de estos convenios, aparte de formalizar la alianza público-privada busca mejorar el ambiente de las familias de personas migrantes retornadas mediante la inserción laboral y social como un sujeto productivo de la economía nacional.

Por una oportunidad

Luis Calderón, uno de los primeros beneficiarios de este convenio, comentó que: “regresó al país en 2012, luego de 15 años de permanecer en Estados Unidos”, la razón principal fue reencontrarse con su familia y educar sus hijos.

Todo se complicó cuando empezó a buscar trabajo y no encontró, ya que la especialidad que ejerció como control de calidad no existe en El Salvador, lo que hizo que se especializará con chef en la preparación de alimentos.

“Sinceramente, yo no me quisiera ir otra vez, porque acá están mis hijos, pero es difícil cuando no existe oportunidades por eso mi llamado es a las empresas a que crean y den oportunidades de crecer y aportar a nuestro país”, dijo Calderón, quien sueña con formar parte de un restaurante de comida gourmet. “La materialización de estos convenios no llevará entre otras cosas a diseñar un modelo de inserción laboral que responde a la necesidad de las personas migrantes retornados”, afirmó Saúl Díaz, director país de Swisscontac. Según datos, durante 2018 retornaron a El Salvador 26 mil 479 personas, de las cuales cerca del 30 % vivió fuera del país cerca de 2 años, la mitad de estas en Estados Unidos, y cuentan con experiencia en sectores como servicios y trabajo de construcción.