Financiamiento a partidos políticos condiciona la equidad de elecciones 2024: Acción Ciudadana

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

El presidente de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, manifestó este vierens que la “equidad en la contienda electoral”, parte del tema de apoyos financieros a los partidos políticos. “Un partido político sin recursos en tiempo y forma no puede desarrollar una competencia electoral equitativa y no puede tener aspiraciones a un triunfo electoral”, señaló.

Acción Ciudadana (AC) presentó el informe “Evolución de los Apoyos Económicos de los Partidos Políticos Salvadoreños, período 2014-2021” , pero el informe tambiénn analiza los apoyos económicos que los partidos políticos han tenido desde el año 2014 y su evolución. Haciendo hincapié en “visualizar financieramente la configuración de las condiciones para las elecciones (2024) con equidad”, indica.

Escobar agregó que este informe aplica particularmente en esta coyuntura electoral a los partidos de oposición, en el entendido de sus aspiraciones para tener alguna “cuota de poder”, pero para esto necesitan de recursos y apoyos financieros para poder competir electoralmente en igualdad de condiciones para promover a sus candidatos y sus propuestas.

“De lo contrario, los partidos de oposición tendrán problemas con los resultados electorales, pero no olvidemos, hay también implicaciones democráticas de por medio. No sólo estamos hablando del financiamiento de partidos políticos, sino las implicaciones que tendrá para el sistema de partidos y el sistema democrático”, indicó.

“Este informe no es tanto de transparencia, sino de hacer una proyección de las condiciones económicas en las que competirán los partidos políticos, obviamente, que no estamos supliendo la opinión de los partidos, cada uno de ellos sabe cómo están financieramente y a dónde le aprieta el zapato; pero queremos poner en discusión y el debate la necesidad del apoyo financiero para los partidos políticos y mucho más en esta coyuntura política”, admitió Escobar.

Igualmente, recordó a la sociedad en general que Acción Ciudadana viene realizando este tipo de monitoreo sobre el financiamiento de los partidos desde el 2014, documentando hasta el ejercicio de 2021. Y aclaró que existen algunos partidos con escasos datos porque no quisieron entregarles información o porque esos partidos políticos no han cumplido con la ley, en entregar dicha información al Ministerio de Hacienda.

“Hay registros de donantes que abandonaron a los partidos y esto ha significado una caída en los ingresos de los mismos, entonces, analizamos en un primer momento el comportamiento de los donantes. Y en un segundo aspecto, las posibles condiciones que podrían tener los partidos políticos en las próximas elecciones partiendo de lo que hemos dicho anteriormente esto es vital para el acceso a medios de comunicación”, afirmó.

“Teniendo en cuenta que las campañas electorales ya no se desarrollan necesariamente en el territorio, sino que se traslada al internet, la televisión, la radio, o sea, ya cambió la forma de acceder al electorado. Y como dicen, si no aparece alguien un par de segundos en la televisión, no existe, entonces, se vuelve crucial el acceso a la comunicación”, acotó Escobar.

La “propaganda” es donde más invierten los partidos políticos y desde el luego su financiamiento podría dar la pauta de las condiciones de estos, para participar en la próxima elección con equidad. A lo que sumó, la concentración de recursos y poder del partido oficial en acceso a medios de comunicación, propaganda oficial y otros instrumentos.

En cuanto al comportamiento de los “donantes”, Escobar expresó que algunos donantes tradicionales estaban donando menos o ya no están donando porque apoyan a otros partidos, porque donan a un candidato en específico o se han alejado de la política. Por lo que la “equidad en la contienda” dependerá del estado de las finanzas de los partidos políticos y si estas son saludables y suficientes.

“Si esta tendencia continúa los partidos políticos no tendrán solvencia económica para afrontar la elección de 2024, y estos es un problema democrático, porque en un sistema de partido y que la oposición política no cuente con suficientes recursos es complicado. Y más, cuando hay una concentración de poder -allí hay problema democrático- del que no se está hablando”, reiteró.

“Esto va a afectar la institucionalidad de los partidos políticos, algunos serán cancelados, otros se verán afectados en sus finanzas y van a descuidar aspectos de su institucionalidad porque no tienen recursos suficientes, va a afectar la competencia equitativa de la elección y habrá graves desbalances en temas como la propaganda. Como lo han hecho todos los gobiernos de poner la maquinaria del Estado en favor del partido oficial”, reafirmó Escobar.

Mientras, Dennise Siliezar, señaló que el documento destaca que en el período 2014-2021, el comportamiento de las personas jurídicas que más veces han donado se encuentra en el sector comercio (venta de productos) 44, 851,059.11; el sector agroindustria 2,705,013.34 y actividades inmobiliarias con 2, 354, 594.99 dólares.

“De las 19 empresas que realizaron aportaciones desde 9 a 19 veces, al menos 10 de estas presentan una tendencia decreciente en los montos donados a los partidos políticos en el período 2014 a 2021. Porcentualmente, es el 53% de las empresas que aportaron desde 9 hasta 19 veces en el período y demuestran que sus contribuciones han disminuido a través de los años”, dijo.

Estas empresas pertenecen a distintos sectores económicos del país como la industria farmacéutica, al industria alimentaria, la construcción, la agroindustria (caña de azúcar) y el comercio entre otros donantes en ese período (2014-2021), indicó Siliezar.

Sobre los 68, 176 donantes que registraron los partidos políticos en el período 2014-2021, su aporte llegó a los 72, 563, 457 dólares . De estos 1,626 personas fueron jurídicas, con un monto total de 78% de esas donaciones, es decir, 56, 679, 893 dólares, con un 20% de las personas naturales y un 2% son indeterminados. En cuanto al número de donante, un 2% fueron personas jurídicas, que aportaron el 78% del dinero que ingresó a los partidos.

Del partido oficial Nuevas Ideas, Siliezar, explicó que la evolución de los apoyos económicos (2018-2021) no ha entregado información financiera a Acción Ciudadana (AC) y que los datos disponibles que obtuvieron fue a través de la Ministerio de Hacienda (MH), para 2021 ni el partido ni el Hacienda han entregado esa información pública.

De acuerdo con los datos disponibles, el número de donantes en el período 2018-2021, asciende a 110. De este total, 97 son personas naturales, mientras que 12 son personas jurídicas y se detectó una donación indeterminada, afirmó.

Sobre la evolución de los donantes, la información señala que para 2020 el número de personas naturales creció en un 7,700%, mientras las personas jurídicas lo hicieron un 100%. En los montos de donación recibidos el total en el período 2018-2021, asciende a 1,150,945.04 dólares. De este total 373, 102.54 dólares corresponden a personas naturales, mientras 758, 930.80 dólares a personas jurídicas, indicó Siliezar.

En las conclusiones el Informe dice que los donantes en el sistema de partidos políticos han sido las empresas quienes más han aportado, a excepción del FMLN que ha sido financiado a través de las aportaciones de los militantes que son empleados públicos (personas naturales), que son aportaciones muy menores que un sector productivo.