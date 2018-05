FIFA felicita a Alianza por su título… 12

Compartir ! tweet





@DiarioCoLatino

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, envió una carta de felicitación a Alianza, vigente bicampeón del fútbol salvadoreño, por haber ganado su título 12 en la Primera División.

“El Alianza FC se ha alzado, en El Salvador, con el título de campeón del torneo Clausura 2018. Me es sumamente grato hacerle llegar mi enhorabuena al Alianza FC, con motivo de su título 12”, se lee en la carta fechada el 23 de mayo de 2018.

No obstante, la felicitación no causó admiración por ser enviada desde Zurich, sino por el número de títulos que se mencionan en la carta, ya que según Alianza posee 13 títulos en la Primera División y no 12.

Sin duda, ese pequeño detalle reavivó uno de los eternos debates en la Liga Mayor, ya que para muchos el torneo de Copa, ganado por Alianza en 1998, no cuenta como título de Liga y por ello los albos solo tendrían 12 y no 13 títulos.

Por lo demás, Infantino felicita a todos los integrantes de Alianza por el título que considera es “resultado de la determinación” de jugadores, cuerpo técnico, administración del equipo y afición.

Larín no va más

Por otra parte, Alianza informó que el volante Alexander Larín no continuará en las filas albas para el torneo Apertura 2018.

Desde el fin de semana, cuando Alianza se consagró campeón del torneo Clausura 2018, se rumoró que Larín podría dejar las filas de los paquidermos por una oferta en el extranjero.

Sin embargo, ayer el equipo confirmó su salida luego de no llegar a un acuerdo en la mejora que el jugador solicitó para continuar.