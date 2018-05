Movimiento pide recusación de magistrado del TSE

Compartir ! tweet





Miembros del movimiento Nuevas Ideas llegaron a la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para pedir la recusación del magistrado del organismo colegiado Fernando Argüello Téllez, por considerar que las declaraciones del funcionario “pueden contaminar el proceso”.

“Un juez, un magistrado no debería tomar posturas ya que es un funcionario del pueblo salvadoreño que no debe ser partidario. Por favor se haga a un lado del proceso para que no sea contaminado y podamos seguir adelante con la transparencia y normalidad posible”, afirmó Federico Anliker, secretario general de Nuevas Ideas.

Anliker aseguró que Argüello Téllez expresó “un sentir muy personal”, lo que consideró que es incorrecto para un miembro del organismo colegiado, ya que, a su consideración, el magistrado tomó posturas partidarias.

“Queremos que el Tribunal Supremo Electoral haga lo que le corresponde y eso es velar por todos los miles de salvadoreños y que Nuevas Ideas sea inscrito como partido político y se nos respeten nuestros derechos políticos”, argumentó el secretario general del movimiento.

Asimismo, Anliker denunció que el organismo colegiado “trata de extender los plazos” para la inscripción del movimiento como partido político que le permitiría participar en las elecciones presidenciales del 2019.

“El Tribunal Supremo Electoral está escaneando los libros (de firmas) pero simultáneamente pueden hacer la revisión para no alargar los plazos, tenemos conocimiento que van a iniciar la próxima semana, esperamos y hacemos el llamado a los magistrados y al Tribunal que podamos hacer este proceso lo antes posible”, externó Anliker.

Para los miembros del movimiento, alargar los plazos tiene como objetivo acortar el tiempo para que ya como partido realicen elecciones internas y de esta forma evitar la inscripción de su candidato presidencial.

El secretario general del movimiento pidió que el proceso sea “transparente”. Anliker argumentó que al permitirse la conformación de partido político se permite a sus miembros ser candidatos para cargos de elección popular y a los ciudadanos más opciones para elegir a sus líderes municipales y nacionales.

Anliker espera que cuando en el proceso de revisión de las firmas se superen las 50 mil, el movimiento sea inscrito como partido político, ya que a pesar de que fue presentado un número mayor, al llegar a la cantidad antes mencionada se cumple el requisito establecido en la ley.