Fidel Zavala corre peligro en los centros penales 

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, religiosas y de solidaridad expresaron su repudio por la detención arbitraria de Fidel Zavala, vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC).

Al mismo tiempo, alertaron que la vida de Zavala corre peligro de ser trasladado a un centro penal, debido a las denuncias que hizo al ser testigo, durante los 13 meses que estuvo detenido, de los abusos, torturas y actos de corrupción cometidos en el sistema penitenciario salvadoreño, en el marco del Régimen de Excepción. Además, denunció públicamente por tales hechos al director de Centros Penales, Osiris Luna, y a custodios de los recintos penitenciarios.

“Nos preocupa la alta probabilidad que la detención de Fidel Zavala se dé también como represalia, tras la denuncia de capturas en contra de líderes comunitarios ocurridas en la comunidad La Floresta, el 9 de febrero del presente año. Urge el respeto al debido proceso y su pronta liberación por posibles represalias ante las denuncias que interpuso”, denunciaron.

Las organizaciones hicieron un llamado a las instituciones de seguridad y justicia del Estado salvadoreño, para que como parte de sus compromisos internacionales, respeten los derechos a la vida e integridad personal de Zavala, quien corre un grave peligro dentro de los centros penales por posibles represalias ante las denuncias que interpuso.

Asimismo, consideraron urgente la investigación imparcial, el respeto al debido proceso y la liberación inmediata de Fidel Zavala, quien ya estuvo detenido por trece meses antes de ser declarado inocente en marzo de 2023.

“Convocamos a organismos internacionales de protección a los derechos humanos y organizaciones internacionales de la sociedad civil, a condenar la detención arbitraria de Fidel Zavala y los ataques hacia las personas defensoras de derechos humanos en El Salvador, con los que se busca intimidar a quienes defienden sus legítimos derechos”, indicaron a través de un comunicado.

Entre las organizaciones que se han pronunciado están, la Asociación Americana de Juristas (AAJ), Chicago Religious Leadership Network (CRLN), Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES).

Además, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Latin American Working Group (LAWG), Nación Salvadoreña en el Exterior (NSE), National Lawyers Guild-Mesoamerica Working Group (NLG), El Salvador Sister Cities, Washington Office on Latin America (WOLA) y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP).

Zavala fue detenido el 25 de febrero 2025. Desde que fue liberado, de su primer captura, ha sido un defensor de derechos humanos y víctima de actos crueles inhumanos y degradantes a causa del Estado. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de agrupaciones ilícitas, ejercicio ilegal de la profesión, comercialización ilegal de parcelas y lotificaciones.

