Comunidad Los Pajaritos necesita pozo para abastecerse

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

Josefa Elizabeth Ávila, o “Betty” como la conocen en el caserío Los Pajaritos, del cantón Tierra Blanca, del distrito de Chirilagua, departamento de San Miguel, manifestó que necesitan de un pozo colectivo para que se abastezcan alrededor de 150 familias de la zona.

“Recuerdo que cuando fue ese enjambre sísmico (2018), las cosas se pusieron difíciles para comunidad Los Pajaritos, aquí vivimos de la pesca y la agricultura, para el consumo familiar”, dijo Ávila, al señalar que el impacto climático en la zona ha generado sequías prolongadas o inundaciones frecuentes, lo que termina por afectar los cultivos.

“La población, con el acompañamiento de la Asociación de Ayuda Humanitaria (PROVIDA ), trabajó con nosotros y empezó donándonos filtros para purificar la poca agua para consumo humano que tenemos en la zona”, señaló.

“Y es porque esta agua que hay aquí en Los Pajaritos no sirve para tomar, porque tiene plomo y arsénico, y nos han explicado lo peligroso que eso se vaya a nuestros órganos y realmente esta agua quedó así luego del terremoto de 2021, dentro del volcán se abrieron algunos canales y contaminó el agua”, comentó Ávila.

De la misma manera, comentó que no hay “alternativa de sanear el agua” porque en una capacitación que recibió, los técnicos le explicaron que no se podía tratar de potabilizarla por los métodos de cocción como medida de prevención de eliminarlos.

“Me dijeron que era un error que se cometería porque el efecto del arsénico y el plomo se agudiza al hervir el agua, y, entonces, es más grande el efecto que tendrá en el cuerpo de la persona”, dijo.

“Por lo que sólo ponemos al sol las pichingas claritas o azules y así que les dé el sol para no hervirla, y es así que el agua que guardamos sólo sirve para lavar trastes y hacer el aseo. Para beberla necesitamos comprarla envasada”, argumentó la lideresa

Sobre esta contaminación que afectó los pozos artesanales de la mayoría de las familias en la comunidad, Betty manifestó que los ha dejado sin la posibilidad de extraer agua apta para el consumo humano. Y es el principal problema que como directiva de la ADESCO y Comité de Mujeres del caserío Los Pajaritos enfrentan por el acceso al derecho al agua.

“Aquí la ADESCO y el Comité de Mujeres estamos buscando con diferentes instituciones para contar con pozo colectivo en la zona, y que sus aguas no estén contaminadas. Y esto significa contar con un estudio técnico para buscar agua a mayor profundidad”, señaló.

“Por ahora, el agua potable se obtiene de distribuidores de agua envasada, aunque los costos para obtenerla en las comunidades que somos de limitados recursos económicos es un reto que debemos enfrentar a diario”, reiteró Ávila.

La lideresa comunitaria compartió que otras familias compran agua de camiones cisternas, y aunque no saben de dónde proviene, tienen que consumirla, porque no tienen otra opción.

Muchos la compran y la utilizan, luego de un proceso de limpieza con gotas de lejía o cloro para eliminar de bacterias, parásitos o patógenos, como la “E coli” , que es una bacteria coliforme que suelen generar problemas estomacales.

Comunitarios en prevención por la escasez del agua

“PROVIDA trabajó junto a la comunidad en este problema de la escasez del agua, por su contaminación, y nos donó tanques de almacenamiento de agua, luego que los pobladores escogieran los sitios estratégicos para que la población se abasteciera”, compartió.

“Con ellos construimos las bases y plataformas de los tanques y se colocaron varios en los principales enclaves de Los Pajaritos, y la gente sólo se acercaba a llenar sus cántaros o depósitos para llevarla a su casa o cuando iban a la jornada de trabajo al campo”, comentó Ávila.

Esta fue una dinámica positiva, detalló Betty, que desarrollaron en conjunto con el anterior gobierno municipal de Chirilagua. El edil estaba pendiente que debían mandar el camión cisterna para suministrar los tanques de la comunidad que garantizó su derecho de acceso al agua, pero toda esta actividad paró en el 2019, con el cambio del gobierno municipal.

“Toda la gente que usábamos esa agua ya no la recibimos, y nos hace falta, pero como ya no vienen de la alcaldía a echar el agua, ahora ya no tenemos nada. Y esa fue una decisión del gobierno local, y como ya es sólo un distrito, una persona dirige la oficina por ahora”, manifestó.

“Y este empleado no nos ha dado respuesta a la solicitud de la comunidad, ese es el problema por el que vamos a trabajar. Porque hay bastante gente que ahorita necesita mucho de esa agua para sobrellevar la vida en la comunidad”, reiteró Ávila.

Pozo profundo para evitar agua contaminada

Betty plantea que el agua en la comunidad es un desafío colectivo, como directiva de la ADESCO y el Comité de Mujeres, han optado por la propuesta de perforación de un pozo artesanal para obtener agua de consumo humano, como han hecho otras comunidades de la zona.

“Aquí tenemos un ejemplo claro en la comunidad vecina, como es Puerto Viejo, aunque ese pozo está abajo del nivel del agua de la Laguna (Olomega) han sacado agua potable para consumo”, señaló.

“Lo que la comunidad de Puerto Viejo, dijo que hallaron esta agua, como a 40 metros abajo del nivel de la Laguna, es un manto acuífero, pero como sube la laguna y por temor de la contaminación de metales pesados se hizo a 80 metros de profundidad”, sostuvo.

“Para Los Pajaritos sería más de 80 metros de profundidad, para tener agua potable para abastecer alrededor de 150 familias, y, claro, también necesitamos que la alcaldía venga a llenar los tanques de captación que están vacíos y nos preocupa que se arruinen por recibir mucho sol sin tener agua y que tanta falta nos hace”, puntualizó Ávila.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...