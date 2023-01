FESFUT aclara que sub-20 aún no cuenta con autorización de CONCACAF para participar en Juegos Centroamericanos

El Comité de Regularización de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) aclaró que “en carácter de único y exclusivo canal oficial de comunicación ante CONCACAF Y FIFA” apelaron a la Confederación para que reconsidere la participación de la selección sub-20 en los XXVI Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, contrario a lo que dijo el presidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), Yamil Bukele, que ya contaban con la confirmación de participación del combinado nacional.

El miércoles, el presidente del INDES afirmó en una conferencia de prensa que Centro Caribe Sports, encargado de los Centroamericanos y del Caribe, confirmaron que la selección sub-20 participaría en el evento deportivo, a pesar de que el combinado salvadoreño no clasificó por la vía deportiva, porque CONCACAF determinó que los tres mejores equipos centroamericanos entrarían, El Salvador no es parte de los tres al ser eliminado en los octavos de final.

“CONCACAF había decidido que El Salvador no participara en fútbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, eso nunca se conoció, y hoy se los estoy dando a conocer. ¿Y por qué lo hice hasta hoy? Porque me presté a la tarea de apretar un poco, porque sino no habría fútbol, pero al ser sede el país tendría que participar. Ya recibimos la carta de confirmación de Centro Caribe Sport y si habrá fútbol 11”, manifestó Bukele.

No obstante, la federación aclaró que son el único medio por el cual se puede solicitar la petición de incorporación de la azul y blanco por ser sede de los juegos. “Aclaramos que dicha gestión ha sido realizada voluntariamente por este Comité, sin ningún tipo de presión y en su carácter de único y exclusivo canal oficial de comunicación ante CONCACAF y FIFA. Hasta la fecha CONCACAF aún no ha resuelto dicha petición encontrándose en estudio”, afirmó la FESFUT. “Este Comité de Regularización, convencido de la importancia de participación de la selección salvadoreña de fútbol en dichos juegos, ha gestionado directamente ante CONCACAF para que a pesar de la inexistencia de gestiones previas, reconsidere la participación de El Salvador en su calidad de país sede”, agregó la institución e hizo énfasis en que el proceso causaría un cambio de formato en la competencia.

La institución advirtió que “cualquier otra información que no provenga de nuestros propios medios de comunicación, no deberá tenerse como oficial”.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe se desarrollarán del 23 de junio al 8 de julio.