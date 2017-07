Federación Luterana Mundial se une a la campaña Soy Paz

@RosmeriAlfaro

La Federación Luterana Mundial (FLM) se sumó a la campaña Soy Paz, una iniciativa de reflexión del Gobierno de El Salvador en la conmemoración de los 25 años de la firma del Acuerdo de Paz, la cual abrió una oportunidad de entendimiento y de reconciliación en el país.

A través de su representante regional, Elena Cedillo, la Federación Luterana Mundial se suscribió en el

libro del Acuerdo de Paz, con el fin de hacer incidencia de que la paz en El Salvador es un derecho y algo que todos los salvadoreños deben promover.

“Como organización basada en la fe, creemos que se puede lograr la paz plena para la nación sobre la base del diálogo y del reconocimiento de que son mayores las coincidencias que las diferencias”, expresó Cedillo.

“Es así que hoy nos unimos a la celebración del 25 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, porque creemos que la esperanza de tener un El Salvador mejor es actual, y debe ser una realidad, para la que se necesita compromiso de todos los sectores que componen esta noble y valiente nación”, agregó.

El acto estuvo presidido por la subsecretaria de Participación, Transparencia y Anticorrupción Lourdes Palacios, quien lamentó que en los últimos días la derecha haya decidido retirarse de las mesas de diálogo donde se tratan los temas fiscales, de pensiones, y café. Asimismo, lamentó la decisión de no respaldar el presupuesto aprobado recientemente por la Asamblea Legislativa.

“La campaña Soy Paz continuará todo el año… Este es el sentido que estamos poniendo para que en El Salvador podamos avanzar hacia la paz, atrás quedarán quienes no quieran eso, fuera quedarán los que no quieren que se consolide la paz y democracia en El Salvador”, dijo.

David Alvarado, obispo de la Iglesia episcopal Anglicana, también firmó el libro. En el 25 aniversario de la firma del Acuerdo de Paz, el religioso hizo énfasis en que se debe estar en paz con el medio ambiente.

“El tema de la paz debe continuar. Es necesaria la paz con reconciliación, si no nos reconciliamos a nosotros mismos no la habrá y no solamente nosotros con el otro sino con el medio ambiente, un ambiente que está siendo deforestado, nos hace también violentos”, afirmó.

La FLM trabaja desde hace 34 años en Centroamérica, participó en las negociaciones de la paz en El Salvador y apoyó la repatriación de personas que tuvieron que abandonar el país por el conflicto armado. Asimismo, apoyó a personas con familiares desaparecidos.