Federación de Karate realiza torneo juvenil estudiantil

Con el objetivo de formar las selecciones juveniles para los Juegos CODICADER, la Federación Salvadoreña de Karate Do (FSK) realizó el torneo estudiantil Sub -15 y Sub -17.

En total, 150 atletas se fajaron en los tatamis, instalados en la duela del Palacio De los Deportes, con el sueño de integrar los combinados nacionales.

En Kata (formas), categoría 13-14 años, Joshua Herrera y Estefany Izaguirre se agenciaron el primer lugar, en masculino y femenino, respectivamente.

En Kumite (combate), Alexis Jiménez, categoría -52 kg; Bryan Delgado, -57 kg; Juan Saca, -70 kg; Mario Campo, +70 kg; se adjudicaron el primer escaño en masculino 13-14 años.

En la rama femenina, Estefany Izaguirre, -47 kg; Mariana Garay, -54 kg; Alexandra Herrarte, +54 kg; terminaron en lo más alto del podio siempre en la categoría 13-14 años.

En tanto, en la categoría 15-17 años, Gabriela Izaguirre y Omar Morales se llevaron los máximos honores en kata femenino y masculino, respectivamente.

Por su parte, Pedro Recinos, -55 kg; Jeremy Marroquín, -61 kg; Cristian Cisneros, -68 kg; Mauricio Mejía, -76 kg; y Ángel Díaz, +76 kg; fueron los mejores en kumite masculino.

Finalmente, Gabriela Izaguirre, -48 kg; Susana Crespín, -53 kg; Pamela Velásquez, -59 kg; y Maria Alvarado, +59 kg; se quedaron con el primer lugar en la rama femenina.

Oswalds Mata, presidente de la FSK, se mostró satisfecho por el nivel de los atletas, pues su meta era observar nuevos prospectos para las selecciones juveniles.

“El evento era clave para observar a los atletas que formarán la selecciones juveniles para los Juegos CODICADER, Sub-17, que se realizarán en Honduras. Asimismo, queríamos fortalecer el proceso Sub-17 que lo integran atletas como Gabriela Izaguirre y Pamela Velásquez, quienes están más fogueadas ”, manifestó el titular de la FSK.