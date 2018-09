Federación de Ciclismo dice tener en sus planes a Evelyn

Rolando Alvarenga

@Bachiboxx55

Diario Co Latino buscó la versión de representantes de la Federación Salvadoreña de Ciclismo, sobre las denuncias de Evelyn García, y estos accedieron a dar su versión.

Héctor Rivas, gerente de la Federación, fue quien salió al paso de las declaraciones de García y aclaró que la Federación sigue teniendo en sus planes a la ciclista, pero que por no haber competido en Barranquilla está fuera de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

“No ganamos plaza en ruta (la modalidad de Evelyn) para Lima y la única posibilidad es que la COPACI (Confederación Panamericana) otorgue una invitación a El Salvador. Pero será la federación la que, a partir de evaluación de criterios técnicos actualizados y otros factores, tomará la decisión de otorgar esta invitación a quien considere que cumple los requisitos para representarnos en Lima 2019”, explicó Rivas.

El gerente federativo también aclaró que Evelyn no posee beca porque el instructivo del INDES establece ciertos requisitos (como resultados internacionales) que la atleta no cumple y, además, la Federación no tiene mayor información sobre lo que Evelyn hace o está haciendo en el extranjero.

“Para la otorgación de becas tenemos que enviar al INDES toda la información de nuestras propuestas y es el INDES quien aprueba o no el pago de estas becas”, puntualizó Rivas.