Familiares de Daniel Alemán piden cese a la persecución judicial

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Familiares de Daniel Alemán, junto a organizaciones defensoras de derechos humanos pidieron el cese de la persecución judicial y difusión de noticias falsas en contra del joven, ya que en los últimos días algunos medios especularon que no se presentó a testiguar en un caso contra policías tras abandonar el país ilegalmente.

Alemán fue privado de libertad en 2017 por un grupo de policías bajo acusación de tenencia y posesión de marihuana, delito por el cual permaneció un año y medio en prisión y que mediante las investigaciones se descubrió que los agentes montaron las pruebas para incriminar al joven.

Al recuperar su libertad, el 13 de junio de 2018, el joven se vio obligado a vivir aislado de su familia en el interior del país para protegerse de posibles ataques en su contra debido al contexto del caso. Luego surgió la oportunidad de que Daniel solicitara asilo político en otro país.

“La fiscal del caso etiquetó a Daniel como testigo subsidiario del caso y nosotros le dijimos que él no podía hacerlo, ya instalada la vista pública ella dio declaraciones que no le correspondían en relación a que no se iba a presentar por estar fuera del país, eso originó una confusión en relación a si su salida era legal o si lo hizo por huir”, dijo Meira Alemán, madre del joven.

La declaración de la fiscal del caso dio pie a que varios medios difundieran noticias falsas sobre la salida del país del joven, y es por ello que su familia, junto a organizaciones como Azul Originario y el movimiento “Los Siempre Sospechosos de Todo”, expusieron que Daniel abandonó el país de forma legal.

La madre del joven afirmó que Daniel se encuentra en el extranjero tramitando su asilo político, lo que se confirmó luego vía conversación con el joven.

“Yo fui sobreseído del caso y, por lo tanto, no hubo restricciones migratorias para mi salida, estoy haciendo trámites de asilo pero no puedo decir mi ubicación para no poner en riesgo mi vida, les pido que se respete la confidencialidad de mi proceso, tengo derecho a reiniciar mi vida, esa fue la razón por la que no pude hacerme presente al juicio de los señores agentes que me arrestaron”, manifestó Alemán.

El joven indicó que si bien su deseo es que se haga justicia para que se siente un precedente y jóvenes como él no sean inculpados por delitos que no cometieron, lo principal es su seguridad personal y por ello decidió salir del país.

Tanto las organizaciones de derechos humanos como los abogados del caso y representación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se mostraron preocupados por el actuar de la FGR, ya que consideraron que da muestras de ser una institución lejana a las víctimas.

“También, en el caso de la policía que cuando se encontró que algunos elementos de su institución se vieron acusados arremete contra una de las personas claves para la determinación de las responsabilidades”, indicó Carlos Rodríguez, representante de la PDDH.

Las organizaciones cuestionaron la actuación de las autoridades, ya que a pesar del sobreseimiento del joven, le impusieron la carga de ser testigo en el caso y soportar intimidación por parte de agentes policiales.

Finalmente, las organizaciones de derechos humanos y familiares de Daniel Alemán pidieron a las autoridades que respeten la decisión del joven y que detengan los abusos de poder y medidas coercitivas hacia las juventudes, ya que no todos pertenecen a estructuras criminales.