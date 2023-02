Fallece “Pancho” Osorto ex mundialista de 1982

Rebeca Henríquez

El ex mundialista de España 1982, Francisco Salvador Osorto, mejor conocido como “Pancho” Osorto, perdió una de los duelos más importantes este domingo por la noche, ya que se conoció que el ex jugador de la selección nacional y de la Liga Mayor falleció por problemas de salud, de los cuales familiares pidieron hace algunos días el apoyo de los salvadoreños, pero no ganó la batalla.

Se conoció que el ex jugador sufría una enfermedad hepática desde el año 2020, por lo cual familiares pidieron hace algunos días ayuda ante el mal estado de salud del ex mundialista. Además, se realizó una campaña a fin de financiar un trasplante de hígado que no se pudo realizar.

El jugador limitó en la selección de 1982, cuando la azul y blanco fue por segunda y última vez al Mundial. También tuvo su paso por Firpo, Municipal Limeño y Santiagueño.