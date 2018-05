Explosiva cartelera del Karate Do estudiantil

Rolando Alvarenga

@Bachiboxx55

El Polideportivo de la Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC) fue el escenario donde karatecas estudiantiles de todo el país se dieron cita para participar en el Torneo Estudiantil de Karate Do.

El evento, que inició desde tempranas horas, reunió a 85 karatecas de instituciones educativas públicas y privadas en las categorías 13-14 años y 15-17 años.

Durante varias horas, estos aguerridos karatecas ofrecieron atractivas y explosivas exhibiciones en katas y combates que elevaron el ánimo del público presente.

En la cartelera destacó la intervención de la karateca Kimberly Oliva, residente en Nueva York, quien, sin rendir al máximo, hizo lo suficiente para superar por decisión a Andrea Navarrete, de Santa Ana; a Gabriela Palacios, de San Salvador, y a María Alvarado, de San Salvador, en los 59 kilos.

Sobre el desempeño de Kimberly, el seleccionador estudiantil Jaime Ávalos dijo que no peleó a un 100%, pero aún así demostró tener mucho que dar para los colores nacionales y esperan contar con ella en los Juegos CODICADER.

Siempre en femenino, la campeona nacional Gabriela Izaguirre, del Centro Escolar Doroteo Vasconcelos, de Ayutuxtepeque, no tuvo mayores problemas para confirmar su jerarquía en los 55 kilogramos al ganar oro en kata y kumite.

En masculino, una de las peleas más ruidosas y parejas la protagonizaron Pedro Recinos, del Colegio Cristóbal Colón, y Douglas Morales, del Colegio Las Mercedes, de Santa Ana, en la categoría -55 kilos. Al final, Recinos se quedó con la victoria por la vía de las banderas.

Por lo demás, las instituciones que mayor número de atletas inscribieron en la competencia fueron: Liceo Salvadoreño, Colegio Don Bosco, Liceo Cristiano Central, INFRAMEN y Colegio La Asunción.

Previo a la competencia se realizó la inauguración del evento que contó con la participación de Jorge Quezada, presidente del INDES; Oswalds Mata, presidente de la Federación de Karate Do; y Rony Posada, encargado de Recreación y Deporte de la UTEC.