Experto en transparencia señala a Fiscalía como una institución opaca

Transparencia Activa

Ante la próxima elección de fiscal general de la República, diversas voces se han pronunciado por transparentar el proceso de selección y cuestionan el trabajo de la actual gestión fiscal. Jaime López, uno de los pioneros en temas de acceso a la información pública y transparencia en el país, señaló que la actual Fiscalía es poco transparente y selectiva en sus investigaciones.

“La Fiscalía General de la República (FGR) es una institución que no es transparente pues no rinde cuentas y no define criterios para investigar casos. Habrá que preguntarles a los candidatos qué harán al respecto”, afirmó en una entrevista de Radio YSUCA Jaime López de FUNDE.

Añadió que “los diputados que tienen procesos en Probidad deben excusarse de votar por (la elección del) fiscal” y que “debe haber criterios de evaluación previo al proceso de (elección del) fiscal”.

También sostuvo que “los candidatos que tienen pendientes procesos fiscales no deben tenerse en consideración de entrada en el proceso (de elección del) fiscal, (porque) si sale electo habría un conflicto de interés”.

Para el representante de FUNDE, también es necesario tomar en cuenta las evaluaciones, criterios y tablas de valoraciones (baremos) que se hacen de los distintos postulantes a dirigir el Ministerio Público.

Jaime López fue contundente al no aprobar la actual gestión del fiscal Douglas Meléndez: “nosotros como FUNDE no compartimos el trabajo fiscal. Sí reconocemos el caso Saca, pero la impunidad es grande que opaca otros trabajos del actual fiscal”. Para el coordinador de FUNDE-ALAC, los casos en los que la Fiscalía debería jugar un papel preponderante en la presentación de pruebas y en la investigación de casos se han quedado cortos e incluso querellantes particulares le han hecho la tarea a los fiscales.

“En El Salvador no tenemos una Fiscalía eficiente. Hay casos que la ciudadanía ha logrado abrir (y) no la institución”, concluyó López.

Recientemente, también la ONG estadounidense Fundación para el Debido Proceso (DPLF) cuestionó el proceso de elección fiscal en El Salvador y propuso una serie de consideraciones para elegir a la persona más idónea y acorde a los retos que implica romper con una tradición de impunidad en el trabajo de investigación del delito.