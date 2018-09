Expediente del Vaticano confirma como autor del magnicidio de Romero a Roberto d´Aubuisson: Juan Vicente Chopin

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

“Me refiero a esa oligarquía beligerante y criminal, porque citó el expediente Vaticano (Roma) que no solo responsabiliza a Roberto d’Aubuisson como el autor intelectual del asesinato de Monseñor Romero, también está la oligarquía salvadoreña”, expresó el doctor en teología y presbítero Juan Vicente Chopin.

Las declaraciones del religioso se dieron en una entrevista al presentar su libro “Teología del Martirio Cristiano: Implicaciones Socioeclesiales”, una investigación a través de entrevistas y consulta de documentos de la Iglesia salvadoreña y el Vaticano.

En sus aportaciones sobre el contenido del libro, Chopin sostuvo que existen una tesis que cuando Monseñor Romero era solo un sacerdote criticó abiertamente una reforma liberal y que desde ese entonces se inició un conflicto entre ambos, y que se mantendría hasta su asesinato.

“Me refiero a esa ala de la masonería oligárquica, beligerante y criminal, porque citó el expediente Vaticano que no solo responsabiliza a Roberto d’Aubuisson como el autor intelectual del asesinato de Monseñor Romero. En el expediente Vaticano también está la oligarquía salvadoreña. Y que fueron ellos los que armaron y financiaron a Roberto d’Aubuisson para que ejecutara la logística del asesinato”, sostuvo Chopin.

El libro, además, presenta una analogía en su línea general entre la vida de Jesús y Monseñor Romero, en los eventos previos a sus muertes y sus decisiones como pastores de optar por los pobres, así como ser víctimas de una conspiración de quienes los rodeaban en sus asesinatos.

“Debo aclarar algo de inmediato, no debemos olvidarlo y mantenerlo firme, Jesucristo fue asesinado, no murió de muerte natural, porque muchos desligan eso de la muerte de Jesús y los mártires. Por eso le hicieron (a Monseñor Romero) acusaciones que era comunista. Al igual, también lo acusaron de ser disidente, revoltoso, que pretendía destruir el templo para fundar religiones y estoy hablando de Jesucristo, hay una correlación porque a Jesús quienes conspiraron contra él no fueron los romanos, sino la autoridad religiosa de la época. Los romanos solo lo ejecutaron, el complot fue de los sacerdotes, escribas y fariseos”, expresó.

Sobre el magnicidio de Monseñor Romero, el padre Chopin consideró que este hecho, comprobado de manera contundente, debe ser la pauta para que los autores intelectuales pidan perdón y reconozcan la santidad del pastor mártir.

“Si ellos se declararon católicos cristianos, entonces aquí hay mucho que discutir si son religiosos esos autores deben decirlo (aceptar la culpabilidad) porque no deben dar la espalda o negarlo, porque eso es peor, es como echar gasolina al fuego”, enfatizó.

Asimismo, agregó que Monseñor Romero es un santo que interpela a su pueblo y que se encuentra al nivel de los grandes personajes de la historia, como Mahatma Gandi o Martin Luther King, personas que han influido en la historia por su pensamiento, estilo de vida y su influencia en la vida de otras personas.

“Monseñor Romero fue una persona correcta y eso es importante de una política de ética de vida, y la gente debería intentar seguir su ejemplo, llevarlo a la práctica, claro esa coherencia es muy difícil y eso se exige a las instituciones religiosas.

Con Monseñor Romero tenemos la prueba fehaciente que si se puede ser correcto, ahora, que las personas que estamos aquí en la historia, actualmente no somos capaces de hacerlo, es otra cosa. Él era una figura pública, siempre fue responsable en su planteamiento y lo que mencionaba, que es una de las características de Romero y quizás la más importante … que no hizo uso de su condición de Obispo para vanagloriarse como persona o utilizarlo para obtener beneficios económicos, sino que, lo hizo poniendo su nombramiento al servicio del pueblo y sufrió las consecuencias de estar de parte del pueblo como Jesús, que por estar defendiendo al pueblo fueron amenazados y posteriormente asesinados”, concluyó.