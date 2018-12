Exfiscal general condenado a cinco años de prisión

El Tribunal Sexto de Sentencia condenó a cinco años de prisión al ex Fiscal General de la República, Luis Martínez, por divulgación de material reservado.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

“Durante los cuatro años que ha durado este proceso de justicia he mantenido la esperanza en este día. Hoy es el principio, no el fin, del trabajo que queda por hacer para garantizar todos los derechos de todas las víctimas de un sistema de injusticia”, fueron las palabras del sacerdote y máster en conflictología Antonio Rodríguez, quien entre lágrimas escuchó minutos antes la condena para el exjefe del Ministerio Público, que fue condenado por valerse de su cargo y hacer públicas grabaciones íntimas del también conocido padre Toño. Este martes 4 de diciembre, seis años después de haber sido nombrado fiscal general, el Tribunal Sexto de Sentencia falló en contra de Luis Martínez, no solo dictaminándole cinco años de prisión, sino también pagar en concepto de responsabilidad civil a las víctimas un monto de 125 mil dólares, por haberlo hallado culpable del delito de divulgación de material reservado. “Es un hecho histórico porque es el primer exfiscal general condenado”, sostuvo el representante de la Fiscalía General de la República, Douglas Meléndez, actual fiscal general de la República (FGR), expresó su satisfacción por la destacada condena penal y civil. Asimismo, la catalogó como histórica a favor de la justicia, la cual “no se vende, ni se compra”, dijo.

Luis Martínez fue hallado culpable de haber revelado información reservada a terceras personas, sobre escuchas telefónicas realizadas al padre Antonio Rodríguez. Audios que eran parte de una investigación contra del sacerdote.

Los hechos fueron perpetrados durante la administración del exfiscal Martínez entre el año 2012–2015. Martínez se valió de su cargo para revelar conversaciones íntimas del sacerdote. El exfiscal también enfrenta otros procesos penales relacionados a su mala administración y la utilización del sistema de escuchas telefónicas, además de actos de corrupción en el Ministerio Público, por estos casos guarda prisión preventiva.

Por su parte, Antonio Rodríguez, principal víctima de este caso, dijo que esta lucha no es por él, sino por el país, ya que “es necesario construir jurisprudencia en El Salvador para que se respeten los derechos humanos y la dignidad de todas las personas. Hoy en El Salvador hay un poquito más de dignidad, justicia y verdad. La paz comienza en las víctimas y su resarcimiento, y en ellas descansa”, afirmó.

“Invito no solo a pedir justicia penal, sino a construir un Estado en el cual funcionen sus políticas de atención y responsabilidad con las víctimas de todos actos de violencia, sobre todo de aquella violencia que afecta a los grupos más vulnerables”, agregó.