Evolución de la situación en Irán «profundamente preocupante», afirman líderes de la UE

BRUSELAS/Xinhua

Los líderes de la Unión Europea (UE) afirmaron hoy sábado que la evolución de la situación en Irán es «profundamente preocupante» e instaron a todas las partes a ejercer la máxima moderación.

«Seguimos en estrecho contacto con nuestros socios en la región», señalaron en una declaración conjunta el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Subrayaron la importancia de garantizar la seguridad nuclear y de evitar medidas que puedan agravar aún más las tensiones o socavar el régimen global de no proliferación.

«Hacemos un llamamiento a todas las partes para que ejerzan la máxima moderación, protejan a los civiles y respeten plenamente el derecho internacional», reza el texto.

Mientras tanto, la alta representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Kaja Kallas, escribió en X que los últimos acontecimientos en Medio Oriente son «peligrosos», y añadió que el personal no esencial de la UE está siendo retirado de la región.

Kallas dijo que habló con el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, y con otros ministros de la región, y que la UE está coordinando estrechamente con sus socios árabes para explorar vías diplomáticas. Fin

