Página de inicio » Mundo » Irán condena ataques de EE. UU. e Israel y promete respuesta «aplastante»
Tehran, Iran, bajo ataque. (Xinhua/Shadati)

Irán condena ataques de EE. UU. e Israel y promete respuesta «aplastante»

Redacción Nacionales 28 febrero, 2026 Mundo, Portada, Titular principal Comentarios desactivados en Irán condena ataques de EE. UU. e Israel y promete respuesta «aplastante» 330 Vistas

Compartir
        

TEHERÁN/Xinhua

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní afirmó hoy sábado que el pueblo y las fuerzas armadas de la república islámica darán una respuesta «decisiva y determinante» a lo que calificó como los «agresores» y les harán lamentar sus acciones «criminales».

En un comunicado difundido por la agencia oficial de noticias IRNA, la Cancillería señaló: «Irán volvió a ser objeto de la agresión militar de Estados Unidos e Israel», y añadió que las fuerzas estadounidenses e israelíes atacaron infraestructuras de defensa y sitios civiles en múltiples ciudades iraníes, en flagrante violación de la soberanía y la integridad territorial del país.

El ministerio criticó la «repetida agresión militar» en un momento en que Teherán y Washington estaban involucrados en un proceso diplomático.

A su decir, Irán participó en negociaciones nucleares indirectas pese a anticipar ataques de Estados Unidos e Israel, para demostrar su legitimidad y la ilegitimidad de cualquier pretexto utilizado por los agresores.

La cartera de Exteriores sostuvo que responder a los ataques de Estados Unidos e Israel, los cuales calificó como «una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas», es un derecho legítimo de Irán.
Y añadió que las fuerzas iraníes utilizarán todos los medios disponibles para contrarrestar la «agresión criminal y repeler la malicia del enemigo».

El comunicado insta a las Naciones Unidas y a su Consejo de Seguridad a actuar de inmediato para abordar la amenaza a la paz y la seguridad internacionales que representan los ataques, y llamó a todos los Estados miembros de la ONU a condenarlos y adoptar medidas colectivas en su contra.

En la mañana de este sábado, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques conjuntos contra Teherán y otras ciudades iraníes.

طهران 28 فبراير 2026 (شينخوا) في الصورة الملتقطة يوم 28 فبراير 2026، مشهد بالقرب من جامعة طهران، عقب الهجمات التي وقعت في العاصمة الإيرانية طهران، يوم 28 فبراير 2026. شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، اليوم (السبت)، «عمليات قتالية كبرى» ضد إيران، ما أدخل الشرق الأوسط الذي أنهكته الحروب في جولة جديدة من الصراعات العنيفة.

Tags

Ver también

Denuncian «espionaje» del gobierno de Bukele contra opositores 

Compartir        Redacción Nacional @DiarioCoLatino  El reconocido youtubero Marcelo Larín, denunció en su  canal de YouTube, el …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.