Irán condena ataques de EE. UU. e Israel y promete respuesta «aplastante»

Compartir

TEHERÁN/Xinhua

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní afirmó hoy sábado que el pueblo y las fuerzas armadas de la república islámica darán una respuesta «decisiva y determinante» a lo que calificó como los «agresores» y les harán lamentar sus acciones «criminales».

En un comunicado difundido por la agencia oficial de noticias IRNA, la Cancillería señaló: «Irán volvió a ser objeto de la agresión militar de Estados Unidos e Israel», y añadió que las fuerzas estadounidenses e israelíes atacaron infraestructuras de defensa y sitios civiles en múltiples ciudades iraníes, en flagrante violación de la soberanía y la integridad territorial del país.

El ministerio criticó la «repetida agresión militar» en un momento en que Teherán y Washington estaban involucrados en un proceso diplomático.

A su decir, Irán participó en negociaciones nucleares indirectas pese a anticipar ataques de Estados Unidos e Israel, para demostrar su legitimidad y la ilegitimidad de cualquier pretexto utilizado por los agresores.

La cartera de Exteriores sostuvo que responder a los ataques de Estados Unidos e Israel, los cuales calificó como «una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas», es un derecho legítimo de Irán.

Y añadió que las fuerzas iraníes utilizarán todos los medios disponibles para contrarrestar la «agresión criminal y repeler la malicia del enemigo».

El comunicado insta a las Naciones Unidas y a su Consejo de Seguridad a actuar de inmediato para abordar la amenaza a la paz y la seguridad internacionales que representan los ataques, y llamó a todos los Estados miembros de la ONU a condenarlos y adoptar medidas colectivas en su contra.

En la mañana de este sábado, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques conjuntos contra Teherán y otras ciudades iraníes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...