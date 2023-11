Estrenan videoclip de última canción de The Beatles

Londres/Prensa Latina

El videoclip de la canción final Now and Then que marca la despedida de la afamada banda británica The Beatles, será estrenado hoy según anunciaron los miembros vivos de la agrupación, Paul McCartney y Ringo Starr.

El clip, dirigido por Peter Jackson, contiene imágenes inéditas de los llamados fabulosos cuatro de Liverpool, John Lennon, McCartney , George Harrison y Ringo, y verá la luz exactamente 24 horas después del estreno mundial del tema del adiós.

La canción reúne por última vez a The Beatles y regala a sus millones de fans a nivel mundial la posibilidad de escuchar de nuevo la voz de Lennon rescatada gracias a la Inteligencia Artificial.

Con la dirección del video que acompaña la pista Now and Then debuta en este apartado Peter Jackson, el mismo que dirigió la trilogía El señor de los anillos.

Tras dirigir la aclamada docuserie The Beatles: Get Back, Jackson vuelve a adentrarse al universo de la banda con este cilp que llevará a los seguidores a contemplar imágenes llenas de nostalgia.

Noviembre comenzó con el lanzamiento mundial de un documental titulado The Last Beatles Song, que muestra cómo fue el proceso de producción detrás del single.

Now and Then también aparecerá en una reedición de la icónica compilación de The Beatles de 1967-1970 (‘The Blue Album’), ya que tanto ese como 1962-1966 (‘The Red Album’) recibirán reediciones del 50 aniversario el próximo 10 de noviembre, según trascendió a propósito de estos estrenos.