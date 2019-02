“Estoy retirado del tenis de mesa y es definitivo”: Julio Calderón

Rolando Alvarenga

En un literal saltó desde las alturas. El tenimesista Julio Calderón colgó la raqueta para enfocarse a tiempo completo en su trabajo como instructor de aviación.

El retiro de Calderón coincide con el de Josué Donado, De Ying Wnag y Estefanía Ramirios, quienes fueron los atletas estelares de la pelota saltarina en El Salvador.

Julio Calderón destacó desde temprana edad en el tenis de mesa que le permitió competir internacionalmente y ganar premios.

No obstante, el tenimesista enfocará sus remates en el futuro profesional, el cual se encuentra varios metros sobre tierra.

– Supimos que usted también es baja en el tenis de mesa ¿Es cierto?

Sí. Estoy retirado del tenis de mesa y es definitivo, ya que mi última presentación fue en los Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018.

– ¿A qué se debe su retiro?

Por las responsabilidades profesionales que ahora tengo, como instructor de vuelo, requieren de todo mi tiempo y ya no puedo cumplir con la cantidad entrenamiento que se exige en el alto rendimiento.

Por tanto, no puedo cumplir con el alto nivel que demanda este deporte. Además, la oportunidad de trabajo que ahora tengo es una gran responsabilidad y me ayuda a crecer profesionalmente, por lo que decidí enfocarme completamente a esta labores.

– ¿Cuáles fueron tus principales en el tenis de mesa?

Practiqué este deporte durante 14 años en el que integré las diferentes selecciones nacionales infanto-juveniles desde el 2006 y ascendí a la primera categoría y selección mayor.

Luego, me proclamé en tres veces campeón centroamericano; logré 4 oros en la pre-infantil; 4 oros en la infantil; 2 oros en juvenil; bicampeón CODICADER; Novato del año Espiga Dorada 2008; y tres veces campeón nacional de la primera categoría. ,

Asimismo, estuve entre los ocho mejores de 2015 a nivel latinoamericano y entre los 32 a nivel Panamericano.

– ¿Cuál es el “Talón de Aquiles” de las anteriores administraciones para que el tenis nacional de mesa no despuntara?

Agradezco a la pasada junta directiva por todo el apoyo y por encaminar el tenis de mesa al desarrollo, pero claramente no despunta porque se requiere de mas piezas y de un buen plan de desarrollo de alto rendimiento. Además, hay que apuntarle a logros internacionales más altos y para lograr eso se deben apoyar a las nuevas generaciones y aprovechar el talento de ellos. Asimismo, se debe invertir en ellos y mantener la generación unida, y planificando a largo plazo.

– ¿Te quedaste con alguna deuda pendiente tras tu retiro?

Me voy completamente satisfecho con mi carrera en el tenis de mesa y le agradezco a mis padres, ya que logré lo que me propuse y mucho más que eso. Además, el deporte me dio bonitas experiencias como atleta y, claro, la valiosa disciplina asimilada siempre ayuda en la vida.