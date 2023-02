Este fin de semana será el traspaso de mando en Alcaldía del Común de Izalco

Iván Escobar

Colaborador

@DiarioCoLatino

Las nuevas autoridades electas para el período que inicia este 2023, en la Alcaldía del Común de Los Izalcos, en Sonsonate, recibirán la vara de autoridad con la cual inicia un nuevo ciclo de gestión en este ancestral organismo, fundado en 1549. La ceremonia de traspaso, conocida como entrega del cargo del actual alcalde del Común, Mateo Rafael Látin a la junta de Mayordomos, será este sábado 4 de febrero, a las 9 de la mañana, en la Casa Templo de la alcaldía, ubicada en esta localidad.

El Tata Rafael Látin enfatiza que Izalco se caracteriza por ser una población milenaria, que cuenta con la institución de gobierno comunitario más antigua en el territorio nacional. “La Alcaldía del Común, como gobierno ancestral y único que existe en este territorio trabaja con esfuerzo para el bien de la comunidad”, aseveró Mateo Rafael Látin, quien ya ha finalizado su tercer período desde que comenzó en 2013. Ahora asumirá el cargo, el Tata Tito Reyes Pasin, quien se ha desempeñado anteriormente como alcalde, entre 2009 y 2013, es decir, que son los últimos dos alcaldes del común que han estado al frente de la alcaldía en los últimos 13 años, por lo cual gozan del apoyo y reconocimiento de la comunidad indígena de Izalco, asimismo son referentes de la misma a escala internacional, por su trayectoria.

“Nuestro Izalco ha sido uno de los pueblos que han luchado por toda la vida, más que todo territorio sobre invisibilizarlo, porque quiérase o no, Izalco, cuando se da la invasión, fue nuestro pueblo el que enfrentó para que la alcaldía del común, venga desde ahí, fue muestra de lucha, de resistencia y que los viejitos en aquella época no se acobardaron, y por eso es de que surge la Alcaldía del Común desde esa época cuando ellos vienen. Por supuesto, como pueblo originario, somos un pueblo milenario…les hablo como Alcaldía del Común, como una estructura bien cimentada por nuestros abuelos, eso ha hecho posible que por ningún motivo la han podido destruir, pero sí la opresión que seguimos viviendo continúa, y eso nos obliga a reforzar la lucha, una lucha pacífica, no estamos pensando en violencia de ninguna manera, al contrario estamos luchando para que las futuras generaciones, a quienes les dejemos esa herencia sepan de que una lucha armada, una lucha de violencia no los va a llevar a poder disfrutar de ese buen vivir que nuestros ancestros trataron que viviéramos”, comentó en noviembre de 2022, el Tata Látin, en entrevista brindada a “Prensa Indígena Cuzcatán”.

Al conocerse de la actividad a celebrarse este fin de semana, en Izalco, representantes de comunidades como la Federación de los Pueblos Originarios del Sur, la cual se integra por representaciones de las comunidades de Texacuangos, Panchimalco, Talpas, Tepezontes, Masahuat, Nonualcos, Cojutepeque, Suchitoto y Tecoluca, y como miembros plenos del Consejo Ancestral de los Comunes de los Territorios Indígenas (CACTI), saludaron a ambos líderes indígenas, y sus respectivos equipos de trabajo por ser parte del trabajo encaminado a la unificación de las poblaciones originarias en El Salvador.

“Celebramos que en pleno siglo XXI se mantenga aún instituida, la Alcaldía del Común de Tecpan Izalco, histórica instancia que representa los valores ancestrales de nuestras poblaciones originarias, y que continúa firme trabajando por el bienestar de la comunidad originaria”, expresan en un pronunciamiento divulgado este jueves 2 de febrero. “Como pueblos hermanos, y sabedores que la UNIDAD es nuestra luz en este andar”, añaden.

“Ambos líderes indígenas, referentes de la lucha ancestral, hoy en día sabemos que su trabajo está orientado en fortalecer y resguardar los valores ancestrales”, reafirma la Federación de los Pueblos Originarios del Sur.

Algunos logros

Durante la gestión del Tata Látin, muchos valoran el trabajo encaminado a fortalecer la unidad de las poblaciones, y resaltan el esfuerzo que desde agosto de 2022, nace con la fundación de CACTI, un espacio que en los últimos meses se ha sumado al trabajo de las comunidades originarias, dando espacio a representantes de poblaciones de todo el territorio, así como organizaciones que velan por los derechos de los pueblos indígenas. También, durante su gestión se dio un reconocimiento tanto local como nacional e internacional del quehacer en favor de la población.

La administración del Tata Látin también ha promovido, la reivindicación de los derechos de las víctimas del etnocidio de 1932, un tema que a la fecha carece de justicia, muestra de ello, es que cada año se fortaleció el abordaje de la temática, y en este enero 2023, cuando se han cumplido 91 años de la masacre indígena, se desarrolló un foro internacional en la sede de la alcaldía que reunió a delegaciones de Guatemala, Honduras, y del territorio nacional, también se tuvo presencia de delegados de Costa Rica y México. Este encuentro dio paso al acuerdo regional de conformar el Consejo Regional Centroamericano de Pueblos Originarios, un logro significativo. En la víspera de las actividades conmemorativas de 1932, el artista plástico Carlos Quijada donó la colección de pintura titulada: “Al Fuego de Izalco”, un aporte significativo a la memoria histórica, por lo cual expresó su satisfacción de haberla donado a la Alcaldía del Común para su resguardo permanente. También impulsan desde hace mucho tiempo, la Escuela de Náhuat, encaminada a revitalizar la enseñanza ancestral de la lengua materna.

Luego de la pandemia de 2020 se brinda la enseñanza tanto presencial como virtual, y los grupos de atención son locales como externos, lo cual es un esfuerzo que la Alcaldía del Común valora positivamente, y califica como logro. Además han venido trabajando en el tema de reivindicación de derechos, rescate y, sobre todo, el llamado recurrente para que el Estado salvadoreño ratifique el convenio 169 de la OIT, entre otros esfuerzos.