“Estamos viendo una disminución en la actividad sísmica”: Celina Kattan

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La directora del Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Celina Kattan confirmó una disminución en la actividad sísmica registrada en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), luego del temblor magnitud 3.9 registrado el pasado martes.

Asimismo, dijo que el origen de estos temblores es debido a la activación de las fallas geológicas en el AMSS, lo cual generó una serie de réplicas. Sin embargo, en las últimas horas solamente cuatro sismos fueron registrados en la zona, el último ocurrió a las 08:37 a.m. de ayer jueves 14 de noviembre.

“Comenzamos con un sismo de 3.9, no es una magnitud considerable, pero por ser poco profundo fue bastante sentido. No significa que las fallas vayan a generar un evento mayor, estamos viendo una disminución en la actividad sísmica”, afirmó Kattan. Aclaró que no se ha utilizado el término enjambre por la diferencia entre el evento principal y las magnitudes, ya que “un enjambre” es cuando se tiene más de veinticinco eventos concentrados en una sola región con magnitudes similares.

“Las fallas se activan por la acumulación de esfuerzos y se liberan en forma de enjambres sísmicos o en sismos locales. Cuando tenemos sismicidad local se alcanza a escuchar el rompimiento de la corteza terrestre, que son los conocidos retumbos; en San Jacinto se escuchan debido a la particularidad de la zona”, explicó la directora del Observatorio Ambiental.

A la vez, recalcó que la serie sísmica de San Salvador y los dos temblores ocurridos en el mar, uno frente a la costa de Usulután y el otro localizado en las costas de Guatemala, no tienen relación directa entre ellos, ya que estos últimos se deben al proceso de subducción entre las placas tectónicas de Cocos y el Caribe.

La Red Sísmica Nacional de El Salvador registró un total de 63 sismos entre las 7:57 a.m. del martes 12 de noviembre y las 09:30 a.m. de ayer jueves 14 de noviembre de 2019. De esta cifra diecisiete han sido percibidos en San Salvador, el rango de magnitud oscila entre 2.0 y 3.9 grados. En el país hay fallas geológicas a lo largo de toda la cordillera volcánica, el segmento más largo va desde el lago de Ilopango hasta San Vicente. Las fallas que van de norte a sur son más cortas, pero pueden generar eventos destructivos como el terremoto de 1986.

Continúan vientos nortes

El MARN pronosticó para este día vientos nortes de débiles a moderados, con velocidades entre 15 a 30 kilómetros por hora, con algunas ráfagas ocasionales entre los 35 a 50 kilómetros por hora, con énfasis en zonas altas y descampadas del país, estas condiciones generarán un ambiente cálido en horas de la tarde y muy fresco por la noche y madrugada.

Asimismo, no se descarta para la tarde y noche lluvias y tormentas de aisladas a dispersas, principalmente en la zona centro y oriental del país.

Las autoridades recordaron que por Decreto Ejecutivo queda prohibida la quema agrícola en períodos de vientos fuertes durante la época seca.