Estados Unidos y su histórico bloqueo a Cuba

El bloqueo económico, financiero y comercial implementado por Estados Unidos contra Cuba continúa siendo el principal obstáculo para el desarrollo de la isla caribeña.

Ya son más de 60 años del bloqueo originado con el propósito de rendir por hambre y enfermedad al pueblo cubano, a través de un entramado de políticas implementadas desde el inicio de la revolución, bloqueando cualquier tipo de salida para que Cuba pueda tener una relación económica normal con él y el resto del mundo.

Así lo afirmó Carlos Portela, de la Embajada de Cuba en El Salvador, quien dialogó con salvadoreños sobre la votación contra el bloqueo ilegal a Cuba por parte de Estados Unidos, a desarrollarse el próximo 31 de octubre ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “El bloqueo no solo nos impide relacionarnos económicamente con Estados Unidos, sino también con otros países. Este es de carácter extraterritorial y provoca severos daños a nuestra economía. A veces se ve como algo abstracto pero la familia cubana lo sufre al afectar áreas sensibles como la salud, al no poder obtener los insumos para comprar medicamentos”, expuso el encargado de Asuntos Políticos de la embajada cubana en el país. Según Portela, hay determinados medicamentos que se usan contra el tratamiento del cáncer, por ejemplo, que solo los produce Estados Unidos y Cuba no puede acceder para adquirirlos, para ello debe pagar millones para conseguirlos en mercados más lejanos poniendo en riesgo a los pacientes cuando no llegan a tiempo.

“Hay medicamentos para enfermedades cardiovasculares, para operaciones complejas a corazón abierto, los cuales tampoco podemos adquirir. No solo dañan la economía, provocan sufrimiento y dolor en la familia cubana”, afirmó.

Además de bloquear el acceso a medicamentos norteamericanos, expuso, impiden la comercialización de productos farmacéuticos “de fama mundial” fabricados en la isla y les impiden tener acceso a créditos bancarios, “porque el banco que tenga relación con nosotros y haga transacciones con Cuba puede ser acreedor de una multa, esta es una forma de doblegarnos por más de 60 años”, dijo Portela. Destacó que Cuba es el único país al que un estadounidense no puede visitar en calidad de turista, solo busca subvertir a los ciudadanos cubanos.

Portela manifestó que con Barack Obama como presidente hubo un cambio positivo de política: “se dieron cuenta que la política aplicada no estaba dando resultados e intentaron probar otras cosas con el mismo objetivo de destruir la revolución”, sin embargo, el ahora exmandatario planteó su interés para normalizar las relaciones con Cuba y trabajar para convencer al congreso estadounidense para eliminar el bloqueo, situación que ya tuvo un retroceso con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Un año más los caribeños se preparan, como desde 1992, para presentar en la ONU la resolución que condena la política de bloqueo y esperan que un año más la comunidad internacional “le da una paliza a Estados Unidos y les demuestren que están casi solos en esa campaña”.

“Los americanos intentaron provocar una insurrección interna saboteando nuestra economía, introduciendo desánimo, y de ninguna manera lograron derribar la revolución. Estamos seguros que como todos los años Estados Unidos se va a quedar solo con su perro faldero Israel, que siempre vota a la par de él(…) pero tenemos que saber el poder que tiene la solidaridad, porque si no hubiera sido por ella la revolución cubana no estaría en pie después de 60 años. Gracias a la solidaridad hemos sobrevivido al bloqueo”, concluyó.