Zamora ve poco probable represalias de Trump por migrantes

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El exembajador salvadoreño en Estados Unidos Rubén Zamora consideró poco probable que el presidente de ese país, Donald Trump, cumpla sus amenazas de cortar la cooperación económica a El Salvador por no impedir el paso de migrantes hondureños por territorio nacional, aunque advierte que hay que intensificar los esfuerzos por mejorar las relaciones con esa nación.

Zamora dijo que es difícil que el financiamiento de programas de cooperación ya en marcha como Fomilenio II sea suspendido abruptamente, porque estos son procesos en los que aquellos países beneficiados han cumplido con una serie de requisitos exigidos por el país cooperante, en este caso, Estados Unidos.

“Hay que ver la estructura de la cooperación norteamericana hacia El Salvador; para el caso nuestro, hay que darse cuenta que son como tres componentes. Uno es el Fomilenio, eso muy difícil lo puede tocar, eso pasa por el congreso directamente, están los $600 millones que serían para los tres países, ahí sí tendría el presidente de los Estados Unidos la posibilidad de reducir, después está la cooperación directa con El Salvador que son $240 millones y después $94 millones con el ensanchamiento a principios de año, eso es lo que Él podría disponer para reducirlo”, explicó en entrevista con TCS.

Además, consideró contradictorio que Trump esté amenazando con retirar la ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador, cuando la suspensión de la cooperación económica más bien provocaría un incremento en la migración ilegal hacia los Estados Unidos. Pero el también exdirigente político de centro-izquierda consideró que el país debe tener una mayor reacción ante las amenazas lanzadas por Trump e intensificar el cabildeo en Washington tanto con el gobierno estadounidense como con el Congreso y los diferentes sectores de ese país que pueden ayudar a El Salvador en el tema migratorio.

Zamora lamentó que el gobierno salvadoreño no haya dado una respuesta a las críticas del presidente estadounidense al hecho que se le dejó transitar a migrantes hondureños por territorio nacional. El exembajador considera que se le debió responder oficialmente a Trump, que las leyes salvadoreñas no impiden el paso libre a ciudadanos centroamericanos.

Sobre la movilización de miles de hondureños hacia la frontera sur de Estados Unidos, coincidió con otros expertos quienes han señalado que este movimiento tiene una organización y que no se puede perder de vista que tiene lugar en días previos a las elecciones en Estados Unidos.

“Aquí hay organización, de eso no hay ninguna duda. No se pueden mover espontáneamente 7 mil gentes a un camino de miles de kilómetros, eso no es así”, dijo Zamora, quien consideró que esta movilización de hondureños es “un regalo electoral a Trump” y darle el “gran tema” para poner a los demócratas a la defensiva en los últimos días de las elecciones.

Por su parte, el exvicecanciller salvadoreño Eduardo Calix se refirió a una presunta movilización de salvadoreños hacia Estados Unidos, similar a la de los hondureños y los instó a desistir de un viaje que “no vale la pena y no van a lograr absolutamente nada” y lo único que puede provocar son situaciones trágicas.

A diferencia de Zamora, el exvicecanciller considera que esta caravana de hondureños no es “precisamente un regalo” porque una situación trágica en la frontera con Estados Unidos también puede provocar la derrota del partido republicano en las elecciones de noviembre.