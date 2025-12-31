ESTADO DE EXCEPCIÓN, DEMOCRACIA Y AUTORITARISMO EN EL SALVADOR

Por: Nelson de Jesús Quintanilla Gómez

Sociólogo y Profesor Universitario de la UES en la FMOtal.

Resumen

El régimen de excepción instaurado en El Salvador el 27 de marzo de 2022 constituye un hito sociopolítico con profundas implicaciones para la democracia y el ejercicio del poder estatal. Promovido formalmente como una respuesta extraordinaria a la violencia atribuida a las pandillas, este régimen ha sido prorrogado de manera sucesiva, transformándose de una medida temporal en una política de Estado de facto. A partir de un enfoque cualitativo y un análisis documental, la ponencia examina los efectos del estado de excepción sobre la institucionalidad democrática, los derechos humanos y la cultura política, argumentando que su normalización ha contribuido a la consolidación de un autoritarismo contemporáneo legitimado socialmente.

Palabras clave: estado de excepción; autoritarismo contemporáneo; democracia; derechos humanos; El Salvador.

Introducción

La instauración del régimen de excepción en El Salvador el 27 de marzo de 2022 representa uno de los procesos sociopolíticos más relevantes de la historia reciente del país. Declarado inicialmente como una medida extraordinaria frente a una escalada de violencia atribuida a las pandillas, dicho régimen fue concebido constitucionalmente como una disposición temporal. No obstante, su renovación mensual y sostenida ha transformado esta figura excepcional en un mecanismo permanente de gobernanza, con profundas implicaciones para el Estado de derecho y la vigencia de los derechos fundamentales.

Desde una perspectiva sociológica, esta ponencia analiza el régimen de excepción salvadoreño entre 2022 y 2025 como un dispositivo de poder que reconfigura la relación entre el Estado y la ciudadanía, privilegiando una lógica punitiva y securitaria por encima de los principios democráticos. El caso salvadoreño resulta especialmente relevante debido a la coexistencia de altos niveles de legitimidad electoral con procesos de debilitamiento institucional, concentración del poder y restricción sistemática de derechos humanos (Human Rights Watch, 2023; Amnesty International, 2024).

Marco teórico

El análisis del régimen de excepción en El Salvador se apoya en un marco teórico que articula cuatro ejes conceptuales: el estado de excepción como técnica de gobierno, la erosión democrática, el autoritarismo contemporáneo y los aportes críticos de la sociología política latinoamericana.

En primer lugar, la noción de estado de excepción, desarrollada por Carl Schmitt, sostiene que la soberanía se manifiesta en la capacidad de decidir sobre la suspensión del orden jurídico. Giorgio Agamben (2004, 2005) problematiza este planteamiento al señalar que, en las democracias contemporáneas, el estado de excepción tiende a convertirse en un paradigma de gobierno, donde la suspensión de derechos deja de ser excepcional para transformarse en regla.

En segundo lugar, los aportes sobre democracia y desdemocratización permiten comprender cómo regímenes formalmente democráticos pueden experimentar procesos de erosión interna. O’Donnell (1994) advierte que en las democracias delegativas el poder ejecutivo, legitimado electoralmente, gobierna con amplios márgenes de discrecionalidad y escasos controles institucionales. Levitsky y Ziblatt (2018) profundizan esta discusión al mostrar cómo la democracia puede debilitarse de manera gradual mediante la captura de instituciones y la erosión de normas democráticas informales.

Finalmente, la sociología política latinoamericana aporta claves fundamentales para contextualizar el caso salvadoreño. Lechner (2002) subraya las tensiones entre orden, miedo y democracia en sociedades marcadas por la inseguridad, mientras que Svampa (2017, 2021) y de Sousa Santos (2010, 2018) analizan la emergencia de liderazgos personalistas y discursos de excepción que se legitiman en contextos de crisis.

Metodología

La investigación adopta un enfoque cualitativo de carácter analítico‑interpretativo. Se realizó un análisis documental de fuentes secundarias producidas entre 2022 y 2025, incluyendo decretos legislativos, informes de organismos internacionales de derechos humanos, discursos oficiales y literatura académica especializada. Las fuentes fueron seleccionadas con base en su relevancia analítica y recurrencia temática.

Análisis

El análisis se estructura en tres ejes: los efectos institucionales del régimen de excepción, su impacto en los derechos humanos y la ciudadanía, y la reconfiguración de la cultura política y la legitimidad social.

En términos institucionales, el régimen de excepción ha facilitado una concentración significativa del poder en el Ejecutivo, debilitando los contrapesos democráticos y reduciendo la independencia del sistema judicial. En el ámbito de los derechos humanos, la suspensión del debido proceso y la ampliación de la detención administrativa han permitido detenciones masivas, afectando de manera desproporcionada a sectores populares.

A pesar de las denuncias documentadas por organismos internacionales, el régimen goza de una alta legitimidad social sustentada en la reducción de los homicidios y en una percepción extendida de mejora en la seguridad ciudadana, lo que ha contribuido a la normalización de prácticas autoritarias.

Conclusiones

El análisis del régimen de excepción en El Salvador entre 2022 y 2025 permite concluir que esta medida ha trascendido su carácter temporal para consolidarse como una forma estructural de ejercicio del poder estatal. Bajo el discurso de la seguridad, se ha producido una erosión progresiva de la democracia, aun en contextos de alta legitimidad electoral.

Referencias

