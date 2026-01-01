EL PODER DE LA MENTIRA

El cinismo es su principal aliado. La mentira cínica no se sonroja, no pide disculpas, no rectifica, ésta aprende rápido que, en política, negar con aplomo suele ser más rentable que reconocer con honestidad. Se alimenta del aplauso fácil, del miedo a la verdad desnuda y de la necesidad humana de creer en algo, incluso cuando ese algo es humo.

Por eso pronuncia palabras grandes con ligereza criminal. Dice “pueblo” como quien dice “propiedad”. Dice “patria” como si fuera una marca registrada. Denuncia robos mientras reparte el botín entre los suyos; promete protección mientras firma decretos que desnudan al ciudadano y visten al tirano. La mentira política no improvisa: actúa. Aspira al Oscar del poder, sonríe frente a las cámaras, llora cuando conviene y grita cuando la ignoran.

El espectáculo no es accesorio: es el escenario natural de la mentira. Allí donde la política se convierte en espectáculo, la verdad estorba y cuando la verdad intenta asomarse, la mentira no huye: se maquilla, se engalana y sale a escena proclamándose única estrella legítima. Se presenta como salvación, como destino inevitable, como voz exclusiva del pueblo al que en realidad desprecia.

Pero toda mentira que se instala en el poder comete el mismo error: creerse eterna, supone que puede manipular sin límite, inventar enemigos, fabricar héroes y reescribir la historia a golpe de decreto, tuit o eslogan pegajoso. Confía en que la memoria es frágil y que la conciencia puede ser anestesiada de forma permanente.

Ahí se equivoca.

La conciencia no se extingue. Puede ser acallada, confundida, incluso momentáneamente sometida, pero no desaparece porque la dignidad no se negocia para siempre. La verdad, aunque tarde, siempre regresa y regresa como búmeran que vuelve con la fuerza del engaño lanzado; regresa como tambor que despierta al pueblo cuando el silencio parecía definitivo. Y cuando la verdad vuelve, la mentira tiembla. Tiembla porque descubre que su reino era de