Estadios “El Mágico” González y Las Delicias serán prioridad para el fútbol nacional

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

El presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Yamil Bukele, habló en el programa “Vaya usted a saber”, con Eugenio Calderón, sobre lo que significaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, evento que marcó un precedente deportivo para el deporte de El Salvador, para los aficionados y sobre todo para los atletas. Además, explicó el uso que se les dará a algunos escenarios deportivos.

Ante el escenario de incertidumbre que existió en la recta deportiva, con el cuestionamiento de la población sobre la capacidad que tendrían los escenarios deportivos de albergar tales actividades, debido a que los recintos no estaban terminados el 23 de junio, fecha que dió inicio la competencia regional, Bukele declaró que hubo personas que “querían y echaban zancadilla” para que no se llevara cabo, sin embargo, el evento pudo desarrollarse con normalidad, tema que dio mucho de qué hablar no solo en la prensa local.

Posterior a los Juegos Centroamericanos, en donde México resultó ganador con 353 medallas, seguido por debajo Colombia con 244 y en el tercer lugar Cuba con 196, Bukele detalló que apoyaron los Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos (JUDUCA) 2023, y posteriormente el Campeonato Centroamericano Femenino Mayor de Baloncesto (COCABA) 2023, donde las jugadoras consiguieron un título histórico a 41 años del último.

Respecto a los escenarios, aseguró que debe haber políticas de uso para que no haya deterioro de los mismos, por actividades que no sean deportivas.

Tanto el estadio Jorge “El Mágico” González como Las Delicias serán prioridad para el fútbol nacional, el primero con grama natural y para el cual solicitarán las certificaciones necesarias. Respecto a las luces, según Bukele, “cumplen las expectativas, las exigencias” de las televisoras, de la CONCACAF y de la FIFA.

Bukele detalló que recibió una solicitud para las selecciones femeninas tanto mayor como sub-15 y para el estadio “El Mágico” González para la selecta para el partido entre la azul y blanco y Trinidad y Tobago, partido correspondiente de la fase de grupos de la Liga de Naciones de CONCACAF el 10 de septiembre.

En Las Delicias también jugarán Águila y FAS como locales, para la Copa Centroamericana CONCACAF, según lo que confirmaron los equipos.

Bukele mencionó que se reunió con el presidente del Comité de Regularización de la FESFUT, Humberto Sáenz Marinero, para tratar el uso de los escenarios deportivos mencionados y consideró que hay buen camino para que las selecciones jueguen en los mismos.