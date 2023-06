“Esperamos que nuestras demandas sean atendidas por el gobierno”: Caminata Ecológica

Iván Escobar

Colaborador

@DiarioCoLatino

Organizaciones sociales, ambientales, comunales, pueblos originarios e iglesias del país invitaron este viernes al pueblo salvadoreño a participar en la XXIII Caminata Ecológica, a celebrarse el próximo 6 de junio, en San Salvador, y cuya finalidad es llevar a Casa Presidencial una serie de demandas encaminadas a resguardar los recursos naturales.

La XXIII Caminata Ecológica es un espacio que reúne iglesias históricas del país, que junto a sus comunidades buscan el bien común, así como organizaciones sociales, ambientales, pueblos originarios que trabajan en la defensa de los territorios y recursos naturales, actualmente, es la principal expresión del país que alza su voz en conjunto por la defensa “de nuestra casa común”.

La caminata se realiza cada año, en el marco del Día del Medio Ambiente, que se conmemora cada 5 de junio, “donde todos nos unimos a esta causa y nos aproximamos a este evento histórico el próximo 6 de junio, la XXIII Caminata Ecológica, con el lema: La Casa Común Clama Justicia Ambiental, YA”, externó el Fray Santiago Romero.

Amalia López, también representante de la Caminata Ecológica y representante de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, señaló “23 años atrás acertadamente se denunciaba que la Finca El Espino estaba por extinguir, los permisos de construcción que se daban en ese sector, estaban ahogando el pulmón de la ciudad, poniendo en riesgo los mantos acuíferos, eso se cumplió, los permisos continuaron, continuó esa idea de desarrollo que no genera bienestar para la población”.

Por lo tanto, enfatizó que hoy se enfatiza e insiste “sobre la escasez que hay de los bienes naturales en El Salvador”. “Hoy clamamos justicia para la casa común, pero no es una justicia que viene del cielo, es una justicia que la queremos administrada en la tierra, y la queremos para la vida digna de las personas”, añadió.

Lamentó que la actual administración pública sigue privilegiando “ese desarrollo económico que no genera desarrollo para la población, nuevamente estamos ante un modelo económico que cree que puede explotar indiscriminadamente los bienes naturales sin pagar por ellos, afectando a la mayoría de la población”.

López reiteró que este año nuevamente se llevan demandas, muchas de ellos las mismas desde hace 23 años, “y esperamos ser recibidos, pero también que haya respuesta real de las demandas que llevamos, que vienen siendo casi las mismas de hace 23 años, las amenazas son mayores porque hay flexibilización y permisibilidad de la legislación y la política pública, frente a la manera extractivista que se maneja la economía en El Salvador”, remarcó.

Por su parte, Mario Luna, en representación de las iglesias históricas del país expresó “estamos aquí juntos y juntas, queremos decir: un NO a los proyectos de muerte, un NO a la minería, un NO a la privatización del agua y un NO a toda aquella maquinaria que viene a expropiar y a dañar la vida del ser humano y la creación”.

“Como iglesias hacemos este movimiento ecuménico-ecológico y al mismo tiempo un profetismo ecológico, defendiendo las luchas de aquellos hermanos y hermanas ambientalistas que están siendo reprimidos, que están siendo encarcelados”, agregó Luna.

Ariela González dijo que en este año continúa con el esfuerzo de concientizar a la población de que en El Salvador “tenemos una grave crisis ambiental que debemos de una vez por todas abordar, y pedirle a nuestros gobernantes, a la administración pública medidas drásticas con enfoque de derechos humanos para abordar esta crisis”.

Lamentó y calificó de “alarmante” los permisos que el Ministerio de Medio Ambiente ha avalado en los últimos meses, permisos ambientales para el desarrollo de proyectos urbanísticos, “bajo la excusa de generar desarrollo, desarrollo que nunca llega a las comunidades y que no reduce la brecha de desigualdad y pobreza de nuestras comunidades”, y citó como ejemplo, la depredación en zona boscosa de Nuevo Cuscatlán.

Luis González, de la UNES, y representante de la Caminata Ecológica, destacó que “tenemos una crisis ambiental en El Salvador que lamentablemente no se atiende de la mejor manera, tenemos leyes, políticas públicas ambientales que no se cumplen, instituciones estatales que no hacen su labor técnica para hacer cumplir la ley…la gestión ambiental no es la centralidad del gobierno, a pesar de que la temática ambiental es el fundamento de la vida”, concluyó.

La Caminata Ecológica se solidariza en este año con las lideresas y líderes comunales y ambientales que están defendiendo sus territorios, y que el Estado, el Gobierno central los está persiguiendo, se ha criminalizado la lucha de hombres y mujeres, cuyo objetivo central es defender sus ecosistemas, sus propiedades, sus tierras.