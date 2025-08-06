Escobar Alas reitera llamado de reconsiderar las reformas constitucionales 

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La iglesia católica llamó este miércoles a los diputados de la Asamblea Legislativa a «reconsiderar» las reformas constitucionales que aprobaron y ratificaron el oficialismo previo a la vacaciones.

«Pedimos que los señores diputados reconsideren las reformas a la Constitución recientemente aprobadas por ese Pleno Legislativo de manera inconsulta. Pues para la legitimidad de una reforma constitucional, el pueblo debe ser consultado», dijo Alas este día.

La postura de la iglesia católica se da luego que Nuevas Ideas aprobó y ratificó en menos de 12 horas, reformas constitucionales para extender el período presidencial, avalar la reelección presidencial indefinida, eliminar la segunda vuelta en las presidenciales y que hayan elecciones generales el 2027.

Alas dijo que «este pueblo ha salido adelante en medio de tragedias naturales, en medio de balas y cañones de guerra y en medio de la violencia de las pandillas. A este pueblo nada lo ha doblegado, porque Cristo transfigurado y resucitado ha caminado junto con él».

También, hizo un llamado a la Asamblea Legislativa a derogar la Ley General de Minería Metálica.

Bukele busca quedarse en el poder tal y como lo hicieron los regímenes militares.

Las declaraciones del arzobispo las hizo en el marco de la Santa Misa Solemne en honor al Divino Salvador del Mundo, Patrono de El Salvador.