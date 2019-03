Escobar Alas pide a la Asamblea cambiar el sistema de pensiones

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Ante el aumento al 10 % del Fondo Para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES), el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, mostró su preocupación por los efectos que pueda causar en la población.

“Me sorprende y desconozco los motivos, me parece que es un tema que no se ha discutido ampliamente, porque afecta la economía del país. Por supuesto que queremos el desarrollo local y el de los municipios. Es magnífico pero aumentar el 2 % debería de ser fruto de una reflexión serena y profunda, con estudios previos para no dar un paso en falso que venga a afectar a la nación. Estoy sorprendido, en realidad, porque de presto se aumenta el 2 %, no se con que finalidad”, dijo el líder religioso.

El arzobispo reconoce que desconoce del tema, ya que la Iglesia no ha estado al pendiente del mismo, pero mostró su preocupación, ya que la población misma desconoce los efectos que pueda traer el aumento del 2 % al FODES.

El arzobispo invitó: “a una actitud más serena y que si ya se hizo, ojalá acompañen esta decisión con estudios o que los revisen, porque las cosas de la nación no se pueden decidir de la noche a la mañana o con sentimientos de hígado o ver que es lo que le conviene al diputado”, manifestó.

Escobar Alas, agregó que es importante tener cuidado, “no sea que una medida apresurada ponga en crisis a la nación, ya que esto podría disparar grandemente la deuda internacional. Pero acuso mi ignorancia en el tema. Solo llamo a poner atención por el pueblo. Porque las decisiones deben ser justas sin que afecte al pueblo”.

En cuanto al veto presidencial, Escobar Alas explicó que no se siente capacitado para hacer juicios sobre el tema del FODES. Y reiteró a los diputados que haga los estudios.

Agua

Escobar Alas, se unió a las voces de los diferentes sacerdotes y sectores populares para exigir que no se privatice el agua. Contrario a ello, el arzobispo pidió a los diputados de la Asamblea Legislativa, que retomen el proyecto de la Ley General de Agua, propuesto desde el 2006 y que ya se habían aprobado 92 artículos.

“Hay que tomar en cuenta la propuesta de institucionalidad del agua presentado por la UCA, la Iglesia, la PDDH y otros actores en agosto del 2017, la que establece que la autoridad nacional del agua sea público/estatal y se conforme por el ministerio de Medio Ambiente, ministerio de Agricultura y Ganadería, ministerio de Salud, Obras Públicas, Universidad de El Salvador, y dos representantes de la sociedad civil. Para que garanticen el derecho humano al agua”, explicó.

También Escobar Alas, felicitó al pueblo por su valiente defensa del derecho humano al agua y reiteró su compromiso por velar que se apruebe una Ley General de Agua.

Pensiones

En cuento al tema de pensiones, Escobar Alas, pidió a la Asamblea Legislativa que cambie el sistema de pensiones actual, por ser sumamente injusto y que se sustituya por un sistema verdaderamente justo y a favor de los trabajadores.

“En el que no se despojen los ahorros, sino que se les proteja su dinero con sus respectivos intereses, garantizándoles de esta forma una pensión digna y justa a todos los trabajadores”, afirmó.

Romero

En cuanto al martirio de San Oscar Arnulfo Romero, el líder de la iglesia católica salvadoreña recordó que siguen pidiendo justicia a favor de las víctimas del conflicto armado. Por lo que pidió una Ley de Reconciliación Nacional, que responda a estos intereses y no al de los victimarios con una amnistía.

Escobar Alas, aseguró que como Iglesia no buscan venganza por los hechos cometidos en perjuicio de Romero, sino que se debe establecer la verdad y salir a la luz los autores materiales e intelectuales, para que estos puedan pedir perdón, por los crímenes cometidos, no solo por el caso de Romero sino el de miles de víctimas del conflicto.

Sacerdote condenado

El arzobispo afirmó que respeta la decisión de la justicia penal del país. “Como Iglesia estamos a favor de la justicia y de las víctimas, no por desprecio a ninguno de los sacerdotes. La iglesia es madre de todos, solo que la madre está más a favor de los más pequeños. La iglesia va a proteger a los niños, desde el principio hemos acogido a la víctima y todo nuestro apoyo moral”, explicó.

Agregó que en las próximas semanas, avanza el juicio eclesiástico que está avanzado y de tener el resultado se hará de conocimiento público.

El pasado 18 de marzo, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, condenó al sacerdote José Adonay Chicas Campos, expárroco de la iglesia Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, en La Libertad, por abusos sexuales.