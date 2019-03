“Nos preocupa que la justicia esté estancada por asesinato de Romero”: Padre Chopin

Gloria Silvia Orellana

“Una nueva primavera misionera es posible en Centroamérica y por supuesto, en El Salvador”, dijo el Padre Juan Vicente Chopin, en la conmemoración del Trigésimo Noveno Aniversario Martirial de San Oscar Arnulfo Romero, en la capilla Divina Providencia, en donde fue arrebatada la vida Obispo mártir, el 24 de marzo de 1980.

“El tema central de esta mañana (domingo), es el martirio de Monseñor Romero, es el 39 aniversario y sin duda nos alegra tener el primer santo, pero nos preocupa que el proceso judicial esté estancado. El caso Romero está abierto en el juzgado 4to de instrucción, a cargo del juez Rigoberto Chicas y creo que la familia de Monseñor Romero y el pueblo, tenemos el derecho a conocer la verdad”, reflexionó durante su homilía.

Asimismo, mencionó el proceso de creación y trabajo de la comisión Ad hoc, en la Asamblea Legislativa, que tiene a cargo el estudio de una “Ley de Reconciliación”, en cumplimiento de la resolución de inconstitucionalidad de la derogada Ley de Amnistía (1993), que emitió la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en julio de 2016. “Esa comisión estuvo dirigida hasta su renuncia, por el diputado Rodolfo Parker, quien renunció -según dijo- por haber sido sometido a críticas distorsionadoras y estigmatizadoras por el contenido del borrador de la ley de reconciliación, por él presentada. No olvidemos el nombre de este diputado, que aparece en el Informe de la Comisión de la Verdad, involucrado en el Caso del asesinato de los Jesuitas y dos mujeres”, expresó, al citar la conclusión 5, de ese informe que le involucran en la alteración de declaraciones, para proteger a altos oficiales de la Fuerza Armada.

Asimismo, señaló a los y las diputadas que integran la Comisión Ad hoc, a comprometerse a dar, “la primera palabra a las víctimas”, por considerar que no han sido tomados en cuenta para emitir sus opiniones como afectados por el conflicto armado de los años ochenta.

“El poder Legislativo, como dice (Raúl) Zarfaroni el criminólogo, está usurpando el lugar del lesionado, incurriendo en una expropiación a la víctima. La elimina del escenario y se proclaman como los únicos ofendidos, con derecho a reprimir. De este modo el poder político pasa también, a ser poder punitivo, a dirimir los conflictos, sin contar para nada con la víctima y se convierte en un acto de poder de un delegado del Estado. Entonces solo les pedimos que ni los diputados, ni los jueces se comporten como enemigos del pueblo”, subrayó.

Del debate de la vida nacional el Padre Chopin, mencionó las últimas acciones en torno al recurso hídrico, en donde la derecha legislativa intenta privatizar este bien común, tras hacer referencia a la encíclica papal: “Laudato Si”, sobre clima y medio ambiente.

“En sintonía con el Papa Francisco, no estamos de acuerdo que en el ente rector que administre el recurso hídrico esté la empresa privada, porque como ha dicho su Santidad, el afán de poder y tener no conoce límites. Y en este sistema de fagocitarlo (destruir), todo, cualquier cosa que sea frágil como el medio ambiente, queda indefenso a los intereses del mercado divisado. No podemos por tanto, permitir a la empresa privada en el ente rector, porque ellos por naturaleza, buscan obtener el mayor cantidad de ganancia, con la menor inversión posible y siempre la verán como una mercancía”, consideró.