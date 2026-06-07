Trump pide a Irán detener ataques con misiles contra Israel y regresar a negociaciones

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WASHINGTON/Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este domingo a Irán detener el lanzamiento de misiles contra Israel y regresar a las negociaciones luego de que Teherán lanzara una nueva oleada de misiles balísticos.

«Lo que recomendaría a Irán: Ya has disparado tus misiles, es suficiente», afirmó Trump a Fox News. «Regresa a la mesa y haz un trato».

Trump también comentó que Washington y Teherán estaban cerca de alcanzar un acuerdo antes de que Irán lanzara los misiles hoy con anterioridad.

«Estábamos muy cerca. Yo diría que se hubiera firmado un acuerdo el lunes, martes o miércoles de la próxima semana. Y ahora esto sucede», agregó Trump.

«Ciertamente, esto no ayudará a las negociaciones», dijo Trump.

Países de Medio Oriente cierran espacio aéreo

Varios países de Medio Oriente, incluyendo Siria e Irak, anunciaron hoy un cierre parcial o total de su espacio aéreo luego de que Irán lanzó misiles hacia Israel.

Irán también anunció el cierre de su espacio aéreo occidental hasta nuevo aviso, según informes.

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