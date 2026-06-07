Con normalidad y algunos reportes de retraso comenzó balotaje en Perú

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Lima/Prensa Latina

La decisiva elección de un nuevo presdidente de Perú comenzó hoy con algunos reportes de retrasos en la instalación de las mesas de sufragio o la llegada de los integrantes de las mismas, en un clima de tranquilidad y orden.

Fuentes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONP) indicaron que un número significativo de centros y mesas de votación iniciaron la jornada a las 7 de la mañana, la hora prevista para iniciar la jornada electoral que se desarrollarña durante 10 horas. A las 17:00, hora local, se cerrarán las puertas de las escuelas, universidades y otros espacios que albergan las mesas de sufragio, pero, como es usual, estas seguirán atendiendo a los votantes que a esa hora hubieran ingresado a las sedes.

Antes del inicio de la votación, los candidatos, Keiko Fujimori, del partido neoliberal Fuerza Popular (FP) y Roberto Sánchez, del progresista Juntos por el Perú (JP ), iniciaron sus actividades de la trascendente jornada.

Según su programa, muy temprano, antes del alba, Fujimori tuvo una reunión de coordinación con los personeros que la representan en las mesas de votación, en el municipio de Villa El Salvador.

Sánchez, por su parte, inició la jornada temprano en su ciudad natal, Huaral, a 82 kilómetros de Lima, y comenzó el día con un saludo a los periodistas, junto a sus padres, su esposa y sus dos pequeñas hijas, con quienes asistió a una misa católica, tras lo cual emprendió el viaje a Lima.

La jornada fue precedida por las últimas encuestas privadas, simulacros de votación que coinciden en que los candidatos protagonizan un empate técnico y el bolsón de quienes votan en blanco o viciado o se declaran indecisos decidirá la elección.

A diferencia de lo ocurrido en un sector focalizado de centros de votación que tardaron mucho en instalarse e iniciar la votación o no pudieron funcionar por problemas logísticos que son materia de una investigación del Ministerio Público, hoy no se repirieron los tumultos de aquel 12 de abril y reinó la tranquilidad.

Aquella crisis dio pie para que el fracasado candidato de derecha extrema Rafael López Aliaga, alegara en vano y sin pruebas, que los problemas logísticos habían sido parte de un supuesto fraude en su contra por el que quedño fuera del balotaje, lo que no pudo probar.

Hubo incluso un clima festivo y colorido, por la tradicional presencia en las afueras de los centros de votacion, de vendedores de una gran variedad de refrescos de frutas, bebidas calientes de granos, emparedados, guisos, pescado con aliño y limón, entre otras delicias.

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