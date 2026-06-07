Israel tiene misiles listos para responder de inmediato a una posible acción

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TEHERÁN/Tasnim

“Un número suficiente de misiles iraníes está listo para ser disparado de inmediato contra una lista más amplia de objetivos en los territorios ocupados si el régimen sionista de Israel responde a Irán”, dijo la fuente militar a la agencia de noticias Tasnim.

La fuente señaló al mismo tiempo que, si Israel responde, la próxima ronda de operaciones iraníes será de mayor envergadura.

“Irán está preparado para iniciar una batalla a gran escala si los sionistas responden (a Irán), y los sionistas deberían escuchar esta advertencia”, reiteró la fuente.

En un comunicado difundido a última hora del domingo, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) afirmó que la operación con misiles era una respuesta directa a los crímenes generalizados del régimen sionista en el Líbano, que han provocado la muerte y el desplazamiento masivo de civiles.

“En respuesta a los extensos crímenes del régimen sionista usurpador en el sur del Líbano, los asesinatos y el desplazamiento masivo de la población oprimida de Tiro, Nabatieh y otras zonas, incluyendo Dahiyeh Beirut, la base aérea de Ramat David, origen de estas agresiones, fue atacada con misiles balísticos de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica”, reza el comunicado.

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