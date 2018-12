“Es un momento mágico”: Ana Ramírez

Manahen González

Con voz entrecortada y al borde de las lágrimas, pero de felicidad, Ana Ramírez habló con Diario Co Latino luego de recibir la Espiga Dorada a Estrella del Tiro deportivo y el galardón a Mejor Estrella Femenina del Año.

Ramírez, máxima referente del Tiro deportivo salvadoreño, se agenció ambos premios tras un año en el que ganó dos oros y un bronce en el Grand Prix Internacional de Tiro San Salvador 2018, y dos platas y un bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

– ¿Cómo te sientes tras la Espiga Dorada y ser electa Estrella Femenina del Año?

Me siento tan feliz y no se como expresarlo. Lo que puedo decir es que voy a seguir trabajando mucho, porque estos dos premios significan que creen en mi, que todavía puedo dar más y yo se que pudo dar más. Esto es un pequeño empujón para dar más.

– ¿Cómo describes este momento en tu carrera deportiva?

Es un momento mágico que todos los atletas queremos vivir alguna vez en nuestra vida y hago el llamado a los jóvenes para que practiquen cualquier deporte, ya que es fundamental para la sociedad. Además, si yo pude ganar estos premios, cualquier atleta joven salvadoreño puede ganarlo, siempre y cuando ponga todo su esfuerzo y corazón en lo que hace.

– Cuando viste tu nombre entre las nominadas a Estrella Femenina del Año ¿te imaginaste que eras la ganadora?

Sí, pero no estaba muy confiada, porque fue por votación y a aveces las personas, por el estilo de deporte que uno práctica, tienden a estigmatizar que el tiro, por usar armas, puede fomentar la violencia. Pero al final me gustó que vieran a la persona y el esfuerzo, y no el tipo de deporte.

– ¿Te sientes presionada por ser la máxima referente del tiro deportivo salvadoreño?

Si, esto genera una gran presión, porque ponen toda la fe en mi y pues soy de las personas que no me gusta decepcionar y más cuando alguien ya cree en mí. Pero más allá de lo que pueda sentir, dolor o angustia, siempre se me viene a la mente hacer sentir bien a El Salvador y no solo porque soy el referente, sino que ahora soy “Ana Ramírez, la estrella femenina del año”, significa que ahora debo dar más alegrías al país, dar todo de mí.

¿Que se viene para ti el próximo año?

Me he proyectado clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, en las Copas del Mundo de Tiro; pero eso será complicado, ya que las campeonas del mundo son unas maestras tirando. Pero yo se que puedo lograrlo y por qué no ser una campeona del mundo en Tiro deportivo, que es algo que nadie ha logrado y me gustaría dar esa alegría al país. Además de clasificar a los Olímpicos espero ganar medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019.