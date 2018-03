“Es un borrón y cuenta nueva”: Aida Granillo, nueva presidenta de Boliche

Compartir ! tweet





Con la misma fe y entusiasmo con el que lanzaba la bola para apuntarse una chuza, Aída Granillo ha tomado las riendas de la Federación Salvadoreña de Boliche para llevarla por un nuevo rumbo que le permita recuperar protagonismo local e internacional.

Sin descalificar el trabajo de su veteranísimo antecesor -José Antonio Guandique-, la máxima referente del boliche salvadoreño dice tener su propio estilo dirigencial y que su experiencia como atleta le permitirá sacar adelante un reto muy difícil, pero no imposible

– ¿Cómo encuentra la federación de boliche tras este sorpresivo relevo presidencial?

En esta fase del relevo dirigencial y generacional hay mucho por hacer. En ambas ramas tenemos talento ya desarrollado y en proceso hacia la alta competencia. Por de pronto, el trabajo está enfocado en las preselecciones que nos representarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

– Con su llegada a la presidencia del boliche ¿estamos hablando de un seguimiento al trabajo que hizo el ingeniero Guandique o un borrón y cuenta nueva?

Es un borrón y cuenta nueva, porque yo tengo mi propio estilo y expectativas en cuanto a la conducción de nuestro deporte; y no estoy diciendo que el ingeniero no hizo bien las cosas. Incluso, no vamos a empezar de cero, porque a partir de un apoyo y exigencias diferentes, la idea es aprovechar los bolichistas ya formados en ambas ramas, trabajar a los nuevos valores y fortalecer el recurso humano disponible.

– ¿Por qué cree usted ser la persona idónea para dirigir esta federación?

Porque yo como atleta sufrí y sentí las necesidades que tiene un atleta, como por ejemplo ¿qué debe exigirse?, ¿cómo debe exigirse? ¿cómo debe motivarse? Entonces, nosotros estamos haciendo nuestra labor esperando los mejores frutos. Acá también es importante decir que ya contamos con jugadores de corte internacional como Edith Quintanilla, que el año pasado terminó en el sexto lugar en un mundial y que podría darnos medallas en Barranquilla.

– ¿Cuál es la meta, apuesta o legado que aspira a dejarle al boliche cuando termine su gestión?

Por el amor que le tengo a este deporte que me dio tantas satisfacciones, quisiera dejar a los jóvenes de la actualidad y adultos del mañana ganando títulos en los principales torneos y campeonatos internacionales.

– ¿Proyecta en su gestión contribuir a cambiar la mentalidad de que el boliche solo es para los ricos y famosos?

Definitivamente sí (ríe), porque ya se ha demostrado que hay talento en los diferentes sectores de la sociedad y nuestra sede en la Villa Centroamericana nos está ayudando para atender a la juventud de los sectores aledaños. Además, ya en años anteriores hemos tenido boliche estudiantil y estamos coordinando con el INDES impulsar otros programas que nos permitan la promoción de nuevos valores hacia las filas federadas.

– Con la apertura de la sede en la Villa CARI ¿han notado más acceso de la juventud procedente de los extractos coloniales y comunales?

Sí, pero nos encontramos con la realidad de que practicar boliche es caro y por ello tenemos mucho que hacer para atraer recurso humano en ambas ramas. Estamos hablando de conseguir ayuda y patrocinios para aquellos atletas que no tengan recursos económicos.

– En sus primeros meses de presidencia, ¿percibe química con el INDES y el COES en su trabajo o no tanto?

Ahorita el INDES está abriéndose un poquito más, flexibilizando algunas medidas para trabajar mejor y tenemos una muy buena relación con las autoridades del INDES. En cuanto al Comité Olímpico, no tenemos mucha relación más allá de cuando se acercan los compromisos del ciclo olímpico, pero no tenemos ningún problema. Como federación nos sentimos tranquilos por contar con la colaboración de ambas instituciones.

– ¿Cómo se prepara el boliche con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018?

Luego de haber ganado la clasificación el año pasado en Guatemala, conformamos las preselecciones (diez jugadores masculinos y ocho jugadoras femeninas), que ya están entrenando y fogueándose en las instalaciones de la federación situadas en la Villa Centroamericana. De este grupo saldrán las dos selecciones titulares de seis y seis que nos representarán en Barranquilla y en donde el objetivo será clasificar a los Panamericanos de Lima 2019.

– ¿Hay algún programa de fogueo internacional para fortalecer la preparación de estas preselecciones o nos encontramos con el problema presupuesto?

Tenemos problemas de presupuesto como los tiene el país en general, pero estamos preparando para junio un fogueo a nivel centroamericano con Guatemala, Costa Rica y Panamá. Lamentablemente no tenemos torneos internacionales para poder mandar a nuestras selecciones.

– ¿Completa el boliche los cuatro Juegos del Ciclo Olímpico o no?

No, nos quedamos hasta Panamericanos. El año pasado se intentó su incorporación a Juegos Olímpicos, se logró algo, pero no el objetivo esencial. Esperamos que sigan las gestiones ante las organizaciones internacionales para que en un tiempo no lejano estemos en el programa de Juegos Olímpicos.