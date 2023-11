Ernesto Castro informa que el presidente Bukele pedirá permiso de ausentarse a finales de este mes 

Samuel Amaya

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reveló que a finales de noviembre el presidente de la República, Nayib Bukele, mandará al pleno la solicitud de permiso para ausentarse del cargo y participar como candidato presidencial, a pesar de que la Constitución lo prohíbe.

“Seguramente este es un proceso que vamos a hacer en la última semana, en la última plenaria de este mes, él puede enviar a los designados que él crea conveniente y nosotros vamos a elegir aquí en la Asamblea», dijo Castro en declaraciones a la prensa sobre la posibilidad de renunciar o pedir permiso por parte del presidente Bukele.

En cuanto a quién será el designado para cubrirlo en el puesto, si pueden ser familiares o no, Castro respondió que no sabía: «No lo sé, eso sabrá… entiendo que no, pero no lo he revisado sinceramente ahorita».

El artículo 156 de la Constitución señala que los cargos de presidente, vicepresidente y los designados solamente son renunciables por causa grave debidamente comprobada, que calificará la Asamblea Legislativa; no establece para la reelección inmediata, ya que está prohibida en la ley.