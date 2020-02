En la voz de Gracia González, Mozart se escuchó en Suchitoto

Rosario Rivas

Colaboración Co Latino

La voz de la soprano Gracia González haciendo la arias de Wolfgang Amadeus Mozart, con “La flauta mágica” y “Las bodas de Fígaro” entre otras puso ese toque mágico a la noche, en el anfiteatro de Suchitoto.

Y es que esta presentación formó parte de la presentación de la OSES en el marco XXX Festival Internacional de Arte y Cultura de Suchitoto 2020.

El director de la OSES, Martín Corleto dijo sentirse honrado en compartir un poco de la alta cultura musical a Suchitoto.

Y destacó la participación de González, distinguida soprano nacional y un gran talento, haciendo arias de Mozart.

Así como también se contó con una sinfonía que hace muchos años no se tocaba en el país.

Rodrigo Meléndez, turista y salvadoreño residente en Estados Unidos disfrutó de la presentación y dijo “para ser honesto este es mi primer concierto de música sinfónica, entonces es algo nuevo para mí. La cantante fue maravillosa, nunca había escuchado una cantante soprano en vivo, me causa alegría poderlo vivir aquí en Suchitoto”.

Otra asistente, Wendy Escobar, quien es originaria de Suchitoto agregó “realmente me encantó el concierto, mi hijo era el más motivado en venir porque él ha participado tocando piano y saxofón en una orquesta de aquí, él me decía ‘vamos, vamos, mamá, porque van a estar unos músicos y quiero ver cómo es’. Ha sido muy bonito, me gustó mucho la ópera”.

El público reconoció el talento de la soprano con aplausos. “La música está para que la conozcamos, pero también para compartirla con la gente. Entonces desde el momento en que tenemos escenarios como este, presentarnos y que la gente escuche, que conozca nueva música, desde allí, es una labor maravillosa”, agregó Gracia.

La OSES ha participado cada año desde que inició el festival, el día de la presentación recibió el agradecimiento del público y del presidente del Patronato Pro Restauración Cultural de Suchitoto, Pascal Lebailly.

Lebaily, además agradeció a la ministra de Cultura, Suecy Callejas, por el apoyo brindado, así como por la participación del Ballet Folklórico Nacional y de la Compañía Nacional de Danza, que se presentó este sábado 15 de febrero.

El repertorio musical incluyó la obertura de la ópera “La clemenza di Tito, KV 621”; y las arias de las óperas “Cosi fan tutte”, “Die Zauber öte” (La flauta mágica) y “Le nozze di Figaro, KV 492” (Las bodas de Fígaro), en las que cantó la soprano invitada.

Y el concierto cerró con la “Sinfonía n.° 36 en do mayor, Linz, KV 425”.