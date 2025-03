En enero el Gobierno agarró $46 millones del fondo de pensiones

César Villalona

En enero de este año, el Gobierno agarró $44 millones del fondo de pensiones que administran las AFP. La deuda con ese fondo subió a 10,572 millones, un monto mayor en 108% al que encontró Bukele cuando llegó al Gobierno en 2019. https://estadisticas.bcr.gob.sv/serie/informacion-relacionada-al-sistema-de-pensiones

El Gobierno acordó con el FMI darle sostenibilidad al fondo de pensiones, pero no dice cómo lo hará, sigue agarrando dinero y no paga ni un centavo de lo que debe.

Sin embargo, esa deuda no les preocupa a los dueños de las AFP, pues esas empresas no funcionan como los bancos, los cuales quiebran si no recuperan los créditos que otorgan, pues como pagan un interés por los depósitos que reciben y cobran otro mayor por los créditos que otorgan, si no recuperan dichos créditos se van a pique.

Las AFP funcionan de otro modo. Cobran una comisión por las cotizaciones que reciben y de ella sacan sus gastos de funcionamiento y sus ganancias. El dinero que queda lo prestan y si no lo recuperan no pierden nada, pues ya sacaron sus ganancias. Quienes pierden son las personas que cotizan y que son las dueñas del dinero que prestan las AFP.

De manera que mientras haya cotizaciones las AFP ganarán dinero. Eso es lo que explica que a pesar de que el Gobierno tiene dos años sin pagar nada de lo que debe, las AFP se ganaron $32.6 millones en 2023 y $36.3 millones en 2024. https://ssf.gob.sv/servicios/estados-financieros/

