Elmer Cortez cierra el 2019 con su tema “Deja De Llorar”

@SAmigoosCoLatino

Después de la gran aceptación que ha tenido el sencillo “Te Lo Pido De rodillas” a ritmo de “Cumbia Fresca” o “Cumbia Romántica”, como le llama el Cantautor Elmer Cortez, un nuevo sencillo ha empezado a sonar en las radios en la voz de El Cortez.

Se trata de la canción “Deja De Llorar” original de Manolo Galván, la cual ha sido incluida en el álbum titulado “Homenaje Éxitos Del Ayer” de Elmer Cortez.

“El álbum ‘Éxitos Del Ayer” incluye diez temas que no son de mi autoría, pero también incluye dos canciones que son letra y música de este servidor. Yo estoy consciente que mi fuerte es escribir canciones, pero un productor en USA me dio la oportunidad de grabar algunos temas que fueron éxitos décadas atrás. Yo no conocía la mayoría de las canciones covers, pero después de escuchar las letras y los arreglos quede encantado y acepte grabar el álbum completo.” Informo Cortez.

El nuevo sencillo “Deja de llorar” es el segundo que se desprende de este álbum y el cual ya está sonando en todas las radios del país que tocan música Tropical.

La canción “Deja De Llorar” trata de una muchacha que esta triste y llora al darse cuenta que el muchacho del cual se ha enamorado fue a un concierto con otra mujer. El caballero le pide que no llore al darse cuenta ya que la no tenía ida que ella se había enamorado de él.

“Deja De Llorar contiene una letra muy tierna y una melodía muy dulce que se puede bailar. Es bonito recordar estos temas que hablan de amor puro y muestran una manera de conquistar y enamorar a las mujeres en décadas anteriores. Desde que escuche esta canción me gusto. Prácticamente es una canción nueva para mí ya que no es de mi época, pero me siento muy relacionado con este tema ya que mi fuerte es escribir canciones románticas. Siento que es una canción muy acertada para cantársela a esa persona que ha derramado más de una lagrima por amor”. Recalco El Cortez sonriendo.

Elmer también dijo que espera que las personas que han apoyado su carrera con canciones originales, apoyen también esta nueva inquietud de grabar un álbum de canciones que fueron éxitos décadas atrás ya que tienen arreglos frescos y letras muy bonitas para conquistar, pedir perdón y para volver enamorarse.

Ya está sonando la canción “Deja De Llorar” en todas las radios del país. También pueden ver su video en YouTube y disfrutar del nuevo sencillo a ritmo de cumbia fresca del Cantautor Elmer Cortez.

CULMINANDO UN AÑO LLENO DE TRABAJO Y ÉXITO

No cabe duda que el 2019 ha sido uno de los mejores años para el Cantautor Elmer Cortez en cuanto a su carrera artística se refiere, debido a que se estrenó como Director de Films con su primera película “La Verdadera Historia Del Bardo”, lanzo su nuevo libro “Una Vieja Historia De amor”, le regalo al mundo su álbum completo “Demos De Mi Alma A Solas”, lanzó al mercado cuatro nuevos sencillos, gano disco de oro por su canción original “Mi Bella Amante” en el Festival de la canción Latinoamericana de California y gano Premio Platino en el Festival Del Video Hispano por dos de sus videos originales “Amor en Silencio” y “Más Que Amigos”.

Para culminar este año tan lleno de satisfacciones, El Cortez lanza el video musical de su canción original “Feliz Navidad y Prospero Año” el cual ya se puede ver en YouTube y en los canales locales.

“He querido cerrar el año con alegría y haciendo lo que más me gusta. A mí me encanta producir y con cada trabajo realizado siempre me queda el sabor de querer hacer más. Este nuevo video navideño se realizó porque ya se lo debíamos al público. He hecho varias canciones de navidad en todos estos años de carrera artística, pero este tema me gusta mucho porque se puede bailar y es muy alegre. Lo mejor es que esta en Spanglish (inglés y español)”. Dijo el artista sonriendo.

Elmer también informo que ya tiene nuevo material para el 2020 y que sorprenderá con una de sus canciones originales a principio del nuevo año.

No cabe duda que este artista no descansa para darle a sus fans siempre lo mejor de él.

Ya se puede ver el video de “Feliz Navidad y Prospero Año” en Internet y también se puede solicitar su nuevo sencillo “Deja De Llorar” en todas las radios de corte tropical.