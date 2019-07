El Salvador va por el boleto al Preolímpico de la CONCACAF

Manahen González

Aferrada al mítico estadio Cuscatlán, la selección sub 23 de El Salvador tratará de clasificar al Preolímpico de la CONCACAF cuando mañana, a las 3:15 p.m., se mida a su similar de Panamá.

Al duelo, la selecta salvadoreña llega con cierta ventaja, pues en el duelo de ida -disputado en el estadio Rommel Fernández- consiguió un valioso empate de 1-1 ante los canaleros.

No obstante, Guillermo Rivera, técnico de la sub 23, no se fía del empate, ya que -a su juicio- la serie está abierta para ambas selecciones.

“Esta serie está abierta, está para cualquiera de los dos y el empate no te puede garantizar nada. Claro, nosotros jugaremos en casa, en nuestro ambiente y nuestra afición, pero la selección de Panamá puede complicarnos, por lo que estamos tranquilos y vamos a afrontar con responsabilidad el partido de vuelta”, expresó Rivera.

Asimismo, “Memo” Rivera hizo un llamado para que la afición llegue mañana al “Coloso de Monserrat” y, así, los jugadores “se sientan apoyados, ya que lo necesitan para sacar adelante esta eliminatoria”.

Los precios de las entradas para ver el duelo entre salvadoreños y panameños son: $3 sol general, $7 tribuna y $10 platea. Los boletos estarán a la venta unicamente mañana en las taquillas del estadio Cuscatlán, a partir de las 11:00 a.m., mientras que las puertas se abrirán a la 1:00 p.m.

Gana o ganar

Como bien dijo “Memo” Rivera, el empate no es garantía para El Salvador, pues debe ganar para asegurar su presencia en el Preolímpico de la CONCACAF, que otorgará los boletos a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Para ello, el técnico salvadoreño podría hacer algunas modificaciones respecto al equipo titular que usó en el partido de ida y, así, asegurar el resultado en casa.

De tal forma, Rivera podría usar de entrada a Ezequiel Rivas y Bryan Paz, que no fueron titulares en el partido de ida, quienes sumados a otros jugadores experimentados como Walter Chigüila, Josué Rivera, Alexis Renderos y Kevin Reyes generarían mayor peligro ante los canaleros.

De ganar la serie ante Panamá, El Salvador avanzará al Preolímpico de la CONCACAF -que aún no tiene ni fecha ni sede definida- y sería acompañado por los ganadores de las series Costa Rica-Guatemala y Honduras-Nicaragua.