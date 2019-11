El Salvador tendrá representación diplomática de Juan Guaidó: Bukele

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que ya sostuvo conversaciones con el presidente “encargado” de Venezuela, Juan Guaidó, quién enviará una representación diplomática que será acreditada por el gobierno salvadoreño.

“Hemos hablado con el presidente Juan Guaidó, y el va asignar una representación diplomática que tendrá el 100% de las acreditaciones en El Salvador. Yo los voy a recibir en casa presidencial, para recibir sus acreditaciones, así como ha sido recibidos otras delegaciones, que han sido nombrado en mi periodo”, afirmó el mandatario salvadoreño, quien ha desconocido a Nicolás Maduro, pese a ser el Gobierno legítimo de Venezuela, reconocido por las Naciones Unidas.

El Salvador no tendrá representante diplomático en Venezuela. “Porque el régimen de Maduro controla el territorio venezolano. Pero vamos a tener embajada de Venezuela aquí en El Salvador y nuestra relación será a través de Cancillería”, dijo Bukele.

El mandatario reafirmó que en el tema de relaciones diplomáticas hay casos extremos como el denominado “Régimen de Nicolás Maduro”. Y que hay otros países de la región que se mantienen las relaciones bilaterales aunque no comparta las ideas. El pasado dos de noviembre el presidente Bukele expulsó a diplomáticos venezolanos, que representan al gobierno de Nicolás Maduro, quienes partieron la noche del lunes.

En cuanto a otros gobiernos, el presidente Bukele afirmó que El Salvador debe de tratar de no meterse en asuntos con otros países a menos que sean demasiado necesario o urgente. “Cuando habían Hondureños que eran asesinados por el gobierno nosotros nos pronunciamos inmediatamente. Si se diera un caso, como en Venezuela, evaluaríamos hacer un desconocimiento”, dijo.

Bukele aseguró que El Salvador debe mantener relaciones diplomáticas con Honduras por el comercio y las fronteras. En el caso de Nicaragua, Bukele explicó que aunque no hay amistad con el presidente Daniel Ortega. “Tampoco queremos llegar a un desconocimiento porque hay demasiadas cosas en juego y lo que debemos de tratar es que las relaciones sean accesibles dentro de la diplomacia, cuando ya no se puede y se rompe, sucede lo que pasó con Venezuela”, acotó.

En cuanto a Bolivia, Bukele afirmó que está a favor del pueblo. A pesar de que no le parecen algunas cosas que suceden en el país sudamericano, con Evo Morales.

Posible viaje a República Popular China

En relación a la República Popular China, el mandatario confirmó que hay conversaciones, pese a que considera que las relaciones diplomáticas con el gigante oriental empezaron mal, el mandatario no descarta una visita oficial, aunque no hay fecha definida.

“En el caso de China nosotros no tenemos un viaje confirmado, sin embargo, creo que ha sido una relación que ha ido evolucionando, que empezó muy mal, por todo lo que ustedes conocen en la administración anterior la campaña y todo eso. Pero esta relación ha ido en evolución, no tengo noticias sobre eso, vamos a esperar aún estamos en conversaciones y cuando tengamos algo en concreto lo vamos a anunciar”, comentó.

La República popular China ha sido uno de socios comerciales más importantes en los últimos meses. Siendo un socio comercial con un intercambio bilateral de 1,100 millones de dólares. Además, desde un primer momento China a respondido con apoyo a la ciudadanía salvadoreña como donativos en medicamentos, ayuda a la Dirección de Protección Civil que asciende a más de 400 mil dólares.

CICIES

Bukele anunció que ya está instalada la Comisión internacional Contra la Impunidad de El Salvador (CICIES) y que ha solicitado información sobre el caso El Chaparral, que será el primer caso en estudio por parte de esta entidad. Asimismo, explicó que hay otros tres casos que serán presentados, como el uso de la Partida Secreta Presidencial del Gobierno de Mauricio Funes, como también el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador, (SITRAMSS).

De igual manera, el presidente se refirió a un cuarto caso de investigación, el cuál será anunciado a su debido momento. Ya que considera que si se hace público los señalados de estos actos de corrupción pueden huir.

“Quiero agradecer a la Fiscal General de la República por abrirnos las puertas y trabajar de la mano con la CICIES. La población lo que quiere es ver a los corruptos tras las rejas y que devuelvan el dinero que se robaron”, agregó Bukele.

Seguridad

En cuanto al tema de seguridad, Bukele destacó que, de momento, ha solicitado una reforma al decreto de la Contribución Especial para la Seguridad (CES) para que se use exclusivamente para seguridad y no para otros fines como lo hacía la anterior administración gubernamental. Por lo que no descartó que el CES solo se aplique a empresas y no a ciudadanos. En la administración anterior, la contribución se utilizaba para la seguridad y para la prevención. En el Gobierno de Bukele la prevención pretende financiarla con préstamos, como los 91 millones solicitados a la Asamblea.

Bukele hizo un nuevo llamado a la Asamblea para aprobar los fondos para el Plan Control Territorial y el Presupuesto General de la Nación 2020.