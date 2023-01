El Salvador proyecta crecimiento económico de 2 a 3 por ciento en 2023

San Salvador/Sputnik

El Salvador prevé un crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB) de dos a tres por ciento en 2023, dentro del rango de 2,8 estimado para 2022, informó este viernes el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Douglas Rodríguez.

“En el tercer trimestre de 2022 se tuvo crecimiento económico de 2,2 por ciento. Con ese dato se registran tres trimestres consecutivos con crecimiento, lo que nos indica que El Salvador no se encuentra en recesión ni estanflación”, dijo en el programa de televisión Diálogo con Ernesto.

Rodríguez aseguró que la economía salvadoreña se muestra resiliente a los problemas que sufre el mundo por los altos niveles de inflación y de las tasas de interés, así como las consecuencias de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de covid-19 y el conflicto entre Rusia y Ucrania.

“Para ningún economista es un misterio que hay una desaceleración económica mundial producto de una guerra Rusia-Ucrania, factor del que El Salvador no escapa”, afirmó.

Según el funcionario, uno de los motores del crecimiento económico es el éxito de la estrategia de seguridad pública impulsada por el presidente Nayib Bukele, la cual permite a las empresas no pagar más las extorsiones que les imponían las estructuras delincuencias conocidas como “maras”.

“El Salvador vivía sumergido en un ambiente de inseguridad que no permitía un crecimiento económico favorable”, agregó, al destacar que el impulso actual de la economía es por factores internos.

Rodríguez señaló que otros factores positivos son el aumento de las inversiones públicas y de las empresas privadas, estas últimas empujadas por el clima de seguridad que favorece el desarrollo de sus negocios.

En ese sentido dijo que ocho de cada 10 puestos de trabajo creados corresponden a la empresa privada, con lo cual el número de empleos formales se acerca al millón, un crecimiento de 6,7 por ciento en relación con años anteriores.

El Presidente del BCR dijo que el crecimiento anual del PIB en las últimas décadas fue de dos por ciento, mientras en los cinco años del gobierno anterior promedió 2,3.