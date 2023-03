El Salvador cae una vez más contra Honduras, por la mínima

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Por el autogol que produjo Melvin Cartagena en la portería de Tomas Romero, El Salvador cayó por la mínima ante Honduras la noche del miércoles, en el BMO Stadium, pintado de azul y blanco por los seguidores de una y otra selección. En el encuentro destacó la joven estrella de Chalatenango, Leonardo Menjívar. La selecta se prepara para enfrentarse a Estados Unidos la próxima semana.

El autogol de Cartagena cayó sobre los 34 minutos, luego de una falta en el área de Bryan Tamaca, que originó el tiro libre de los hondureños, que Cartagena trató de desviar de cabeza, pero directo a la meta de Romero. Y así Honduras vence a El Salvador unavez más.

Sin embargo, El Salvador puso resistencia ante los hondureños y afrontó con carácter el encuentro donde el equipo, modificado con nuevas incorporaciones, tuvo momentos de lucidez, pero la desafortunada posición de Cartagena marcó el cambio de juego del equipo salvadoreño, y, a pesar de que intentó el contraataque, el empate no llegó.

Hugo Pérez catalogó el resultado del partido como una acción de “mala suerte”, a pesar de que consideró que tuvieron mayor dominio en el campo. El estratega de la azul y blanco destacó otros aspectos importantes que serán decisivos en el encuentro ante Estados Unidos, la próxima semana.

“Lo positivo de hoy fue la manera en que defendimos, y más que todo, vimos a unos jugadores que para mi era importantísimo verlos en este partido (…), y no será lo mismo jugar en casa, que jugar afuera”, comentó Pérez.

El encuentro dio mucho de qué hablar a la prensa nacional, entre ellos, el argentino Gustavo Flores, periodista deportivo, quien mencionó que “El Salvador perdió su primer partido del año. Lo mejor de la Selecta se vio en el primer tiempo con la fluidez de Enrico (Dueñas) y Menjívar. Pero fueron reemplazados y se perdió juego en la media. En el segundo tiempo adelantó líneas, pero no generó peligro y se expuso a la contra”. “Es raro ver a la afición salvadoreña de acuerdo casi de forma unánime en el buen rendimiento de un jugador. Pero, cuando pasa, sabes que no es casualidad. La inmensa mayoría concuerda en lo bueno que es Leo Menjívar. Para mí, jugador que sería bueno que salga al extranjero, ya”, expresó Angel Alvarado, periodista deportivo, sobre el debut de “el machito” Menjívar.

Lisandro Pohl, ex presidente de Alianza externó: “Bueno, otra derrota más, seguir sumando derrotas ya no nos debe de incomodar, ya nos acostumbramos y la vida sigue. Honduras bien poco, y eso es lo peor, que a una mala selección hondureña no se le pudo ganar, ni tan siguiera asustar”.