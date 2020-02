El pueblo les da 15 días para aprobar fondos de seguridad: Walter Araujo

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Entre maldiciones e insultos. Una semana después de que el presidente de la República Nayib Bukele irrumpiera en la Asamblea Legislativa y convocara a la ciudadanía a tener paciencia, militantes del partido Nuevas Ideas y afines al mandatario marcharon al palacio legislativo, en la que dejaron un fuerte mensaje a los parlamentarios.

Durante la semana pasada, Walter Araujo convocó a esta marcha, denominada “Cruces Negras”, como símbolo de las personas que han fallecido asesinadas por grupos criminales. La mayoría de cruces fueron colgadas en el portón y malla metálica que rodea el recinto legislativo.

“Este pueblo ya se cansó y han tenido ocho meses para financiar un plan que ha salvado cinco mil vidas, aquí no estamos peleando créditos estamos pidiendo respeto a la vida de nuestras personas. Aquí no hay cinco personas, cada vez vamos siendo más y más, estamos en un proceso insurreccional, eso no es un delito esto es simple y sencillamente la muestra de valor de un pueblo que está plenamente convencido que si no hacen lo que tienen que hacer nosotros vamos hacer lo que sea necesario”, dijo Walter Araujo, quién convocó a los diferentes militantes de Nuevas Ideas.

Araujo aseguró que en esta convocatoria llegarían más de 10,000 personas, sin embargo, no pasaban de 1,000 personas reunidas en dos concentraciones, la que estaba frente a la Asamblea y una segunda que marchó sobre la alameda Juan Pablo Segundo y llegó hasta la Asamblea Legislativa. La concentración no duró más de veinte minutos, el militante de Nuevas Ideas, Araujo, quien también fue de los históricos del partido ARENA, dio un discurso en el que dio un ultimátum de quince días para aprobar los fondos para seguridad.

Walter Araujo dijo que los diputados de la Asamblea bloquean y dañan la vida de los salvadoreños. “El pueblo les ha dado quince días y el pueblo sabrá que hacer con ellos en quince días”, De igual manera, aseguró que no tiene miedo a la Fiscalía General de la República (FGR) ni a los diputados.

Agregó que “Este pueblo ama la democracia y la vida, la paz y por eso el domingo pasado la palabra del presidente la cumplió porque aquí estamos, aquí estamos nosotros, pero este pueblo le dice al presidente, para que no le hagan daño, apártese presidente. Hoy este pueblo en asamblea popular, en un proceso insurreccional constitucional, que es el artículo 87, le quiere decir una cosa a estas ratas asesinas, por decreto de esta asamblea popular no tienen ni un día más que quince, para aprobar todos los fondos del Plan Control Territorial”.

También, Araujo hizo un llamado a la Asamblea a realizar el antejuicio en contra de Norman Quijano, a quién llamó: “Rata Mayor”, ante acusación interpuesta por la FGR por supuestas negociaciones con pandillas.

“Antejuicio para la rata mayor que es Norman Quijano. Hay tiempo para hacer sufrir y asesinar al pueblo. Hay tiempo para venir con invisibilidades para interpelar a funcionarios. El domingo pasado venimos aquí en otra demostración del poder popular”, explicó el exdirigente de ARENA y de GANA.

En cuanto a la marcha, Araujo dijo que cada cruz es un muerto en la conciencia de los diputados, a quienes llamó “asesinos”, por lo que llegó a demandar y exigir en “asamblea popular”, que los parlamentario hagan su trabajo.

“La sala de lo constitucional maniató a nuestro presidente Nayib Bukele, pero al pueblo no. Querían que ni siquiera pudiéramos protestar, nos amenazaron, nos dijeron que nos iban a meter presos a todos y a mi. No nos van a detener y no les tenemos miedo”, espetó.