El pueblo demanda soluciones a sus problemas y no propaganda vacía

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

El arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Alas fue enfático en su mensaje a los candidatos que aspiran a la Presidencia de la República, y los llamó a presentar soluciones concretas a los problemas estructurales de país, y abolir la propaganda de pinta pega y la descalificación del contendiente político.

“Hay libertad en los candidatos e institutos políticos para llevar sus campañas, pero nosotros hablamos como Iglesia en términos de principios y en ese sentido, queremos insistir en una campaña limpia, honesta y que esté por encima de la ofensa verbal o física. En el país tenemos grandes problemas que aún no se han solucionado”, afirmó.

El prelado católico fue severo en señalar a los candidatos que hace falta una visión de país en temas de violencia, educación y salud, pobreza y falta de empleo, lo que significaría el compromiso de generar leyes que vayan en consonancia con la justicia social.

“Que nos hablen de los salarios, de las pensiones, porque injustamente los trabajadores no reciben pensión alguna, porque está hecho el sistema de tal manera que solo un 15% puede tener pensión, pero ese 15% recibe una mísera pensión, esa es la verdad y es totalmente injusto. Porque quienes administran estos fondos de pensiones reciben una cantidad millonaria solo por administrar cien millones anuales. ¿Cómo puede ser que los candidatos no hablen de esto?”, subrayó.

En cuanto a las leyes que se formulan en la Asamblea Legislativa, el arzobispo indicó que algunas eran injustas e incongruentes, como la que permite a funcionarios diez años, cualquier sospecha de enriquecimiento ilícito, su caso prescribe, lo que consideró una normativa ilegítima.

“Los candidatos nos deben de hablar si van a mantener este tipo de leyes, esos son los temas que deben tratar junto a la gran inequidad, la gran brecha que existe entre pobres y ricos. Así como la elusión y evasión de impuestos, que digan si van a seguir dictando impuestos a los pobres, y sin que los que más tienen no paguen impuestos, estos son los temas: ¿van privatizar el agua, así como privatizaron la banca? Que le digan al pueblo, porque quienes van a privatizar nunca lo dicen, hay tantos temas que deberían dejar claros, como sus planes de gobierno”, sostuvo.

En cuanto, a las acostumbradas campañas electorales de insultos, atropellos o agresiones físicas, consideró que eran prácticas del siglo pasado y ahora era difícil manipular a la población.

“Los candidatos deberían mejor saber lo que pasa en las redes sociales donde opina la población, y lo digo con el mejor sentido de la palabra, porque no tengo nada contra los partidos políticos, sino que el juego político tiene que ser limpio y justo para ofrecer respeto a la población”, consideró.

En cuanto a la decisión del juez federal de California, que frenó la decisión del presidente Donald Trump de cancelar el TPS, que da un respiro a 300 mil inmigrantes en Estados Unidos, el arzobispo celebró la medida que consideró humana.

“Yo tengo muchas esperanzas y sé que Dios no quiere injusticias y no es justo que se traten así a nuestros hermanos, es una violación a sus derechos. Dios no lo va a permitir y esperamos que las cosas se vayan perfilando poco a poco, en esa dirección y sé que en un sistema democrático juegan pesos y contrapesos, espero que estos favorezcan a nuestros hermanos y no se dé la cancelación del TPS y el DACA”, reflexionó.