El PSG y unos problemas recurrentes que no se solucionan

París/Francia/AFP

¿Asusta todavía el Paris Saint-Germain en la Ligue 1? Su derrota en Rennes (2-1) el domingo, la primera de la temporada en la 2ª jornada, puso de manifiesto sus problemas recurrentes en torno a tres hombres que las simbolizan: el entrenador Thomas Tuchel, el astro brasileño Neymar y el arquero Alphonse Areola.

Es el punto de partida de la autopista de las calamidades parisinas, tan ineludible que Tuchel lo evocó en el norte de Francia: desde la humillación en Liga de Campeones contra el Manchester United en marzo, su equipo ha caído seis veces en la escena nacional, un balance que pasa la raya de lo aceptable para el club más rico -de lejos- del país.

En una posición frágil al final de la temporada pasada, el técnico alemán salió sin problemas del verano boreal que remodeló la dirección deportiva parisina, con la llegada de Leonardo en lugar de Antero Henrique. Pero por el momento, no consigue trasladar esta nueva situación al campo, donde la falta de organización de sus jugadores en Rennes le situó inevitablemente en primera línea de las críticas.

Su tímido 5-3-2 dio vértigo incluso a sus jugadores más habituales, como el brasileño Marquinhos. En ataque, Julian Draxler, que sigue como titular en lugar de Neymar, pasó por el partido como una sombra, dominado en su zona por el angoleño Eduardo Camavinga, de 16 años y más dinámico.

«No fue el verdadero PSG», se defendió otro brasileño, Thiago Silva. Pero los problemas en el centro del campo, en defensa, donde los laterales Thomas Meunier y Juan Bernat fueron superados, y en la zona ofensiva -amplificada por una importante serie de ausencias- se conocen desde el enfrentamiento con los ‘Red Devils’. Y Tuchel todavía no ha dado con la tecla.

«No tengo presión. Soy un entrenador y un hombre muy feliz porque es un regalo», dijo el domingo.

– Neymar, un caso por solucionar –

Si hubo un ganador parisino en Rennes ese fue Neymar: a sus compañeros y sobre todo a Kylian Mbappé les faltaron sus ideas. ‘Ney’ es «indispensable», lanzó Silva.

La prolongación del culebrón en el que se ha convertido su traspaso, tras una semana que no ha visto ningún avance entre el PSG y el Barcelona, no es una buena noticia para los parisinos, que sufren por no poder planificar el futuro, totalmente secuestrado por este caso fuera de lo normal presente en cada zona mixta, en cada conferencia de prensa.

Para Tuchel, esto retrasa la construcción de su ataque, ya que el brasileño no se marchará «sin recambio» para el entrenador, que no ocultó su preferencia por ver a su jugador continuar en la capital francesa.

Las dos semanas hasta el final del ‘mercato’ van a marcar gran parte de la temporada del PSG. La hipótesis de que ‘Ney’ se quede ganó importancia en los últimos días. Pero al mismo tiempo, la derrota el viernes en Bilbao (1-0) del Barça, sin Lionel Messi ni Luis Suárez, lesionados, recuerda que en la capital catalana hay necesidad de actuar.

– Areola, el eterno debate –

En la capital gala hay cosas inalterables, como la Torre Eiffel o el debate sobre el primer arquero del PSG. Con las salidas este verano boreal de Gianluigi Buffon y de Kevin Trapp, Alphonse Areola parecía tener ventaja para poner fin a este eterno problema.

Pero en el estadio del Rennes tuvo una mala actuación, hasta el punto que su entrenador, que hace poco le pidió «demostrar» que tenía la talla de un titular indiscutible, reabrió el caso: «No puedo confirmar que será el N.1 esta temporada, porque el mercado todavía está abierto. Cada jugador debe demostrar calidad, también Alphonse», indicó el germano.

El nombre de Gianluigi Donnarumma, a quien Leonardo conoce del AC Milan, ha sido evocado por la prensa estos últimos días. Hasta el cierre del mercado, todavía se va a hablar mucho de este tema.