Marlon Chicas

El Tecleño Memorioso

Continuando con el rescate de la memoria histórica de la Ciudad de las Colinas, evocamos a un mítico personaje que deambuló por el vetusto pasillo del extinto portal “Orellana” o “Central” como era conocido.

El inolvidable Juan Adolfo Argumedo Belloso (+), alias “El Primo”, dicha celebridad fue reconocido en nuestra niñez al igual que otros selenitas como: “Toñito Dame Cinco” (+), “Paco Flauta” (+), “El Coca Cola” (+), “Carlitos” (+), “La Cabra” (+), “La Momia” (+), “Pablo Chicharrón” (+), y “La Refugio” (+), entre otros.

Juan Adolfo obtuvo el reconocimiento de la sociedad tecleña, así como de las autoridades civiles y militares. Este fabuloso personaje, solía permanecer en el portal Central al costado norte del mercado tecleño; brindando sus servicios a los vendedores de dicho centro de abasto, lo que le permitió su subsistencia.

Se caracterizó por su inconfundible vestimenta y rasgos físicos, dentro de su imaginario solía identificarse con familias de abolengo, además de su buen humor, salvo raras excepciones, sin faltar su saludo tradicional “Salú primito, que te vaya bien”.

Su origen está cubierto de misterio, de acuerdo con información proporcionada por el mismo, afirmó ser oriundo de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, primogénito de Juana Rivera (+), quien lo llevó a la Hacienda La Bermuda, jurisdicción de Suchitoto, donde vivió con su supuesto padre biológico Nemesio Mendoza Alvarado (+); en sus elucubraciones dijo ser sobrino de Elvira Bracamonte de Sánchez (+), esposa del comandante del Destacamento Militar de Coatepeque Toribio Sánchez (+).

Con relación a su árbol genealógico, aseveró ser sobrino del periodista Jorge Pinto Argumedo (+), nieto de Gustavo Magaña (+) en Ahuachapán y pariente de Luis Alonso Chávez (+). Se distinguió por relacionarse con familias de alcurnia y de estar comprometido con dos mujeres Blanca y Mercedes Duarte.

Soñó con ser alcalde del municipio, que de acuerdo con su imaginación lo facultaba para asignar cargos públicos de embajador, cónsul, ministro, gobernador y curules en la Asamblea Legislativa. Con respecto a su descendencia aseguró tener tres hijos, sin descartar ampliar la prole.

En 1978 se subastó su retrato a carboncillo (barritas de rama quemada), en la extinta Concha Acústica del Parque Daniel Hernández, la que se exhibe en la segunda planta de una conocida pizzería de la ciudad.

Con relación a su fallecimiento poco se sabe; gracias “Primo” por tan bellos recuerdos de nuestra Santa Tecla del ayer ¡Salú Primo, descansa en paz!

