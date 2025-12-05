Compartir

Marlon Chicas

El Tecleño Memorioso

Llegó diciembre, y con ello la algarabía del correo, la elección de la reina de los festejos, el campo de feria, y la quema de pólvora, entre otras actividades por el Advenimiento de Nuestro Redentor.

Hoy conoceremos las reseñas de don Ernesto Rivas Gallont (+), sobre el primer festejo decembrino en Santa Tecla, en el marco de las actividades fundacionales de nuestra ciudad en 1854.

Hay que aclarar que en esa época se realizó con motivo de la Pascua de Navidad, lo que etimológicamente (significado de las palabras), es incorrecto ya que, de acuerdo con la liturgia católica y ortodoxa, debió ser la “Natividad del Niño Jesús”, y no la Pascua, ya que esta última esta referida a la Resurrección de Cristo.

En su obra “Santa Tecla su historia y sus cuentos don Neto Rivas señala que, Ciriaco Choto, fungió como mayordomo mayor de la nueva ciudad y que los “socios”, encabezados por el expresidente Francisco Dueñas, celebraron la primera Pascua de Navidad en la nueva capital, por medio del siguiente pronunciamiento.

“Los encargados, que suscribimos tenemos el placer de anunciar a nuestros compatriotas, que deseosos de que sea conocido de todo el lugar designado para FUNDAR LA NUEVA CIUDAD, hemos dispuesto, de acuerdo con las autoridades locales, celebrar en él, la próxima función de Pascua, que comenzará el 24 del entrante y dará fin el 26, arreglada al programa que formulamos a continuación”.

“El día 24 a las once del día se hará convite general por medio de la música y desde esta hora habrá corrida de toros. También por la mañana se colocará la Santa Cruz en el lugar designado para la Iglesia principal que debe edificarse en la Nueva San Salvador”.

“El 25 a las diez de la mañana se celebrará misa solemne por el Sr. Canónigo Dignidad de Maestrescuela Doctor D. Ignacio Zaldaña; y habrá corrida de toros y palo ensebado en la tarde. En la noche habrá una hermosa combinación de fuegos artificiales, con variedad de luces de todos colores, bajo la dirección del maestro artesano D. Doroteo Mijango “El Cohetero”; como se le llamó al encargado de este oficio; “seguidamente se representará por aficionados una pieza dramática, escogida con este objeto”.

“El 26 en la noche habrá un baile, dispuesto con toda la comodidad posible. También habrá una fonda, servida con el mejor gusto posible, donde las familias concurrentes hallarán un servicio completo y esmerado y a precios módicos, cuyo empresario lo es D. Antonio Romagosa”. Es importante resaltar que, durante el desarrollo de dicho festejo y el alto consumo de licor, no se reportaron incidentes. Vivamos el verdadero sentido de la navidad, que es el Nacimiento Glorioso de Nuestro Redentor.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...