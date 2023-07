El presidente actúa como apañador de los corruptos de su gobierno

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La docente de la UCA y directora de anticorrupción de CRISTOSAL, Ruth Eleonora López, afirmó que el presidente de la República, Nayib Bukele, «actúa como apañador de los corruptos de su gobierno, sus intenciones son reelegirse y esa actitud deja mucho que desear».

Según López, se trata de una concentración de poder, la igualdad que han vendido a la ciudadanía no existe, no hay justificación técnica desde el punto de vista electoral. Son cuatro procesos electorales, diputados, presidente, alcaldes y PARLACEN, pero en el ámbito presidencial hay mayor contaminación del sistema.

“No es opción participar en los procesos electorales, la elección pasada se definió con el 50.25% de los electores, el partido de gobierno recibió la mayoría, el TSE debe hacer gran trabajo para garantizar equilibrio entre las fuerzas políticas, como ciudadanos debemos cumplir y hacer cumplir la Constitución, no sólo somos sujetos de derechos sino también de deberes”, enfatizó.

Asimismo, consideró que Nuevas Ideas debe revisar sus procesos internos o si está perdiendo conexión con sus afiliados, eso sucede cuando se empachan de poder, es probable que a muchos no les interesó empadronarse, no quisieron o hubo una exclusión intencional. “Llama mucho la atención que no existan otras personas calificadas para participar en elecciones internas, hay que tener cuidado, hay problemas estructurales en el país; no vivimos en un país democrático, que implica respetar normas, tener elecciones competitivas y periódicas, un sistema de control que funcione”, reiteró en espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Para la directora de anticorrupción de CRISTOSAL, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se han visto interesados y adelantado en el criterio que deben tener, en cuanto a los comicios se ha tenido un sistema de control raquítico o débil en el país.

Además, sostuvo que si la población actúa como elecciones pasadas se podría tener balance en la Asamblea Legislativa, pero depende de la perspectiva y capacidad de elegir libremente.

La elección de 2024 fue separada intencionalmente, por ello, es de motivar a la gente que asista a votar, para una segunda vuelta es necesario que el candidato no obtenga el 50 + 1 de los votos válidos.